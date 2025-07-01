Renault понесет убыток €9,5 млрд из-за переоценки своей доли в Nissan

Renault Group сообщила, что по итогам первого полугодия понесет убыток в размере €9,5 млрд из-за переоценки стоимости своей доли в акционерном капитале Nissan. Переоценка связана с изменениями в бухгалтерском подсчете Renault. Ранее французский концерн оценивал свою долю в Nissan по методу долевого участия. Теперь же она будет рассматриваться как финансовый актив и оцениваться исходя из стоимости акций японского производителя на бирже. В результате оценка акций была снижена с примерно 1500 до 340 иен, зафиксированных 30 июня.

В начале 2023 года Renault и Nissan объявили о реформировании альянса. В рамках этой процедуры Renault снизила свою долю в японской компании с 43% до 15%, выведя 28,4% акций Nissan во французский трастовый фонд. Выведенные акции не предоставляют их владельцам права голоса по большинству вопросов, касающихся управления Nissan, но продолжают приносить владельцам финансовую выгоду. При этом соглашение предусматривало право Renault продать эти акции либо самой Nissan, либо по согласованию с японской компанией третьей стороне. А у японской компании сохраняется право приоритетного выкупа этих акций. В конце 2023 года Nissan воспользовалась этой опцией, выкупив 5% своих акций у Renault.

Кирилл Сарханянц