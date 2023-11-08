Renault и Nissan перезапустили альянс

Renault Group и Nissan Motor Corp. завершили процедуру формирования альянса нового формата, говорится в совместном сообщении компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Stephane Mahe / Reuters

Как стороны и договаривались в начале нынешнего года, в рамках реформирования альянса компании пришли к уравниванию долей в акционерных капиталах друг друга — по 15%. За прошедшие месяцы Renault снизила свою долю в японской компании с 43% до 15%. Сделано это было через вывод 28,4% акций Nissan, контролируемых Renault, во французский трастовый фонд. Выведенные акции не предоставляют их владельцам право голоса по большинству вопросов, касающихся управления Nissan, но продолжат приносить владельцам финансовую выгоду. Соглашение предусматривает право Renault продать эти акции либо самой Nissan, либо по согласованию с японской компанией третьей стороне.

Стороны объявили, что получили все необходимые разрешения от регуляторов для завершения процедуры формирования нового альянса. Сегодня, 8 ноября, соглашение, подписанное компаниями в феврале, официально вступило в силу.

Кирилл Сарханянц