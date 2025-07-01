Блогеру-иноагенту Илье Варламову утвердили обвинение по делу о фейках

Мещанская межрайонная прокуратура Москвы направила в Мещанский райсуд материалы уголовного дела в отношении блогера Ильи Варламова (объявлен в РФ иноагентом). Его обвинили в уклонении от обязанностей иноагента, а также распространении фейков об армии России. Фигурант заочно арестован и объявлен в международный розыск.

В пресс-службе ведомства рассказали, что мужчине дважды за год назначали административные штрафы за отсутствие в публикациях маркировки иностранного агента. При этом он продолжил публиковать контент без указания, что он создан иноагентом. Также блогер выложил видео, в котором содержались фейки о действиях ВС России. Следствие считает, что поводом для этого стал «мотив политической ненависти».

Илью Варламова объявили иностранным агентом в марте 2023-го. Тогда блогер пытался оспорить статус, но безуспешно. С 2008-го он ведет YouTube-канал, на который подписаны более 5 млн человек. В ноябре 2024-го прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела против блогера, изначально ему вменяли только уклонение от обязанностей иноагента.