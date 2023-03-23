Минюст объявил Павла Чикова и Илью Варламова иноагентами

Правозащитник Павел Чиков и блогер Илья Варламов объявлены иностранными агентами. Об этом сообщает пресс-служба Минюста России. Также в реестр внесены сайт о ЛГБТ-отношениях «Парни Плюс/Парни+», лидер ликвидированной за экстремизм Общероссийской политической партии «Воля» Светлана Лада-Русь (Пеунова), бывший журналист «Дождя» (телеканал признан иностранным агентом) Богдан Бакалейко, политолог Руслан Айсин.

Минюст приводит следующие основания для признания указанных лиц иностранными агентами:

Илья Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников;

Павел Чиков распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов;

Богдан Бакалейко распространял сообщения, созданные иностранными агентами, участвовал в создании материалов иностранных агентов, распространял негативную информацию о деятельности органов государственной власти, высказывался против спецоперации на Украине;

Руслан Айсин распространял через иностранные издания недостоверную информацию о принимаемых государственными органами РФ решениях, высказывался против спецоперации на Украине;

Светлана Лада-Русь призывала к борьбе с действующей властью, выступала против спецоперации на Украине, формировала негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом. Проживает за пределами России, находится в федеральном и международном розыске;

Объединение лиц «Парни Плюс/Парни+» осуществляло деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике; объединение распространяло сообщения и материалы иностранных агентов.

Лусине Баласян