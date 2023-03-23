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Коммерсантъ FM
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Минюст объявил Павла Чикова и Илью Варламова иноагентами

Правозащитник Павел Чиков и блогер Илья Варламов объявлены иностранными агентами. Об этом сообщает пресс-служба Минюста России. Также в реестр внесены сайт о ЛГБТ-отношениях «Парни Плюс/Парни+», лидер ликвидированной за экстремизм Общероссийской политической партии «Воля» Светлана Лада-Русь (Пеунова), бывший журналист «Дождя» (телеканал признан иностранным агентом) Богдан Бакалейко, политолог Руслан Айсин.

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Илья Варламов

Илья Варламов

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Павел Чиков

Павел Чиков

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

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Илья Варламов

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Павел Чиков

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Минюст приводит следующие основания для признания указанных лиц иностранными агентами:

  • Илья Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников;
  • Павел Чиков распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов;
  • Богдан Бакалейко распространял сообщения, созданные иностранными агентами, участвовал в создании материалов иностранных агентов, распространял негативную информацию о деятельности органов государственной власти, высказывался против спецоперации на Украине;
  • Руслан Айсин распространял через иностранные издания недостоверную информацию о принимаемых государственными органами РФ решениях, высказывался против спецоперации на Украине;
  • Светлана Лада-Русь призывала к борьбе с действующей властью, выступала против спецоперации на Украине, формировала негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом. Проживает за пределами России, находится в федеральном и международном розыске;
  • Объединение лиц «Парни Плюс/Парни+» осуществляло деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике; объединение распространяло сообщения и материалы иностранных агентов.

Лусине Баласян

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