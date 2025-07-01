Завершено расследование нового убийства «ангарского маньяка»

СУ СКР по Иркутской области завершил расследование нового уголовного дела в отношении Михаила Попкова, прозванного «ангарским маньяком». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как уточнили «Ъ» в пресс-службе ведомства, расследование дела было возобновлено в апреле этого года на основании признательных показаний самого Попкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Попков в зале суда в 2023 году

Фото: Новости судов Иркутской области Михаил Попков в зале суда в 2023 году

Фото: Новости судов Иркутской области

«По версии следствия, в мае 2011 года в городском парке Ангарска за ДК "Современник" обвиняемый встретил ранее незнакомую ему местную жительницу. В ходе беседы между Попковым и женщиной произошла ссора, в результате которой он несколько раз ударил ее топором. От полученных травм женщина скончалась на месте, злоумышленник облил тело горючей жидкостью, поджег и скрылся»,— отмечается в сообщении СУ СКР по Иркутской области.

Прокуратура Иркутской области уточняет, что дело с обвинительным заключением направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.

Михаил Попков действовал в Иркутской области с 1992 до начала «десятых» годов. За это время он убил около 90 человек, большинство из которых — женщины. «Ангарский маньяк» находил их в общественных местах и предлагал подвезти, а затем вывозил в безлюдные места, где расправлялся с жертвами. В 2012 году его арестовали, а в 2015 году приговорили к двум пожизненным срокам. В 2023-м Михаилу Попкову дали еще десять лет колонии за убийство трех женщин.

Влад Никифоров, Иркутск