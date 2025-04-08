«Ангарский маньяк» признался в убийстве женщины в 2011 году

Следователи установили причастность бывшего полицейского Михаила Попкова, прозванного «ангарским маньяком», к убийству еще одной женщины. Информацию подтвердили «Ъ» источники, близкие к следствию. По их данным, убийца дал признательные показания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Попков во время вынесения ему приговора в Иркутском областном суде (январь 2015 года)

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ Михаил Попков во время вынесения ему приговора в Иркутском областном суде (январь 2015 года)

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

По информации Telegram-канала «112», жертвой оказалась Татьяна С. Следствие установило, что в 2011 году женщину убили туристическим топориком в здании водонасосной станции в Ангарске. Позднее ее труп был сожжен.

Маньяк орудовал в Иркутской области в период с 1992 по 2010 год. За это время он убил 89 человек, большинство из которых — женщины. Он находил их в общественных местах и предлагал подвезти, а затем вывозил в безлюдные места, где расправлялся с жертвами. В 2012 году его арестовали, а в 2015 году приговорили к двум пожизненным срокам. В 2023-м Михаилу Попкову дали еще десять лет колонии за убийство трех женщин.

Ранее о готовности признаться в нераскрытых убийствах заявил Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк». Как рассказало пресс-бюро ФСИН, речь идет об 11 убийствах мужчин и женщин в московском Северном Бутово. Другие подробности не приводились.

Обновлено в связи подтверждением информации «Ъ».

Никита Черненко