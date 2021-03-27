10 самых раскрученных маньяков России

Большой резонанс вызвало интервью, которое Ксения Собчак взяла у «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Сам факт такого разговора многие сочли недопустимым, а глава Союза журналистов России Владимир Соловьев даже предложил законом запретить осужденным давать интервью в СМИ. “Ъ” вычислил, какие серийные убийцы создали больше всего информационного шума, и разобрался, кто этому способствовал.
Чикатило
- Имя: Андрей Чикатило
- Упоминаний в СМИ: 13 906
- Дата ареста: 20 ноября 1990 г.
- Жертв: 43
- Приговор: смертная казнь
До начала суда имя Чикатило практически не упоминалось в прессе. В апреле 1992 года «Российская газета» начала серию репортажей с заседаний суда одновременно с освещением событий V Съезда народных депутатов РФ.
Издание называло маньяка «недочеловеком» и даже приводило его цитаты. За судебными заседаниями также следили «Независимая газета», «Труд», «Коммерсантъ-Daily».
Сразу после приговора историей заинтересовались в США: кинокомпания United Artists анонсировала съемки фильма «о чудовищных преступлениях российского Джека-потрошителя».
Во время рассмотрения жалоб маньяка на приговор СМИ писали о его жизни за решеткой. Так, “Ъ” сообщал, что находящийся в тюрьме Чикатило «усердно пишет повесть о своем тяжком жизненном пути».
После расстрела 14 февраля 1994 года интерес к самому Чикатило угас, но его имя продолжало звучать в СМИ. Новых серийных убийц почти каждый раз сравнивали с Чикатило, часто добавляя его фамилию в прозвища («фурмановский Чикатило, «воронежский Чикатило» и прочие). Пойманные убийцы часто объясняли свои мотивы желанием «превзойти Чикатило».
Самый большой рост упоминаемости пришелся на 2018–2020 годы, когда СМИ стали выпускать материалы к 40-летию первого убийства Чикатило, а позже — к 30-летию его ареста. В 2020 году стало известно о создании российского сериала про Чикатило для онлайн-кинотеатра Okko.
Ангарский маньяк
- Имя: Михаил Попков
- Упоминаний в СМИ: 13 316
- Дата ареста: 23 июня 2012 г.
- Жертв: 78
- Приговор: два пожизненных срока
Прозвище «ангарский маньяк» Михаил Попков получил за десять лет до своего задержания — в 2002 году публикация о нем появилась в «Московском комсомольце» (МК). В июне 2012 года, через пять дней после начала следственных действий, информация о поимке убийцы через пресс-службу МВД попала в СМИ. Первый большой телерепортаж о маньяке «Его боялись целых 20 лет» вышел в эфире РЕН ТВ.
История о том, как бывший милиционер оказался маньяком, особенно заинтересовала СМИ Владивостока, где он и был задержан. Во время следствия Попков признался в убийстве 22 женщин и в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению.
Начавшийся в 2017 году новый всплеск «популярности» маньяка был вызван предъявлением ему новых обвинений — еще 60 убийств. Тогда же стали появляться репортажи о маньяке, а в январе 2017-го Попков дал «эксклюзивное интервью» «Комсомольской правде» (КП), в котором рассказал о совершенных им убийствах и мотивах. В 2018 году он был приговорен ко второму пожизненному сроку.
Неутихающее обсуждение «ангарского маньяка» было подстегнуто новыми признаниями Попкова в 2020 году. Тогда же СКР опубликовал видеозапись, на которой Попков рассказывает об одном из убийств. По мотивам дела «ангарского маньяка» сняты телесериалы «Тень за спиной» (2019) и «Хороший человек» (2020). Дело также нашло широкое отражение на ТВ и входило в сюжеты таких программ, как «Пусть говорят» с Андреем Малаховым (2015), «ЧП. Обзор за неделю» (2015), «Расследование Эдуарда Петрова» (2017) и других.
Битцевский маньяк
- Имя: Александр Пичушкин
- Упоминаний в СМИ: 12 446
- Дата ареста: 16 июня 2006 г.
- Жертв: 49
- Приговор: пожизненное лишение свободы
Информация о «битцевском маньяке» в прессе начала появляться за несколько месяцев до поимки Александра Пичушкина. В феврале 2006 года “Ъ” сообщал об операции, в ходе которой был пойман подозреваемый, который оказался непричастным к убийствам.
Пик упоминаемости самого Пичушкина в СМИ пришелся на 2007 год, тогда пресса следила за открытым судебным процессом, закончившимся пожизненным лишением свободы. Когда группа телеканала НТВ снимала заседание суда, Пичушкин заявил: «Энтэвэшники, я еще вернусь в Битцевский парк. Моя рука хорошо помнит молоток!» Это также попало в эфир.
В феврале 2014 года на НТВ вышел сюжет о том, что Пичушкин сделал предложение женщине, с которой общается по переписке. А в 2016-м «Московский комсомолец» (МК) выпустил интервью с маньяком из колонии «Полярная сова». Тот рассказал, что в случае УДО продолжит убивать людей: «Первым делом я убил бы пару человек, чтобы стресс снять, изнасиловал бы женщину, выпил водки».
В 2017 году всплеск упоминаний в СМИ произошел после сообщений о новых убийствах в Битцевском лесу и возможном появлении нового маньяка. Дело Пичушкина не раз всплывало на ТВ в таких телепередачах, как «Программа максимум. Битцевский маньяк: первая кровь», «Пусть говорят» (2006, 2008), «Новые русские сенсации "Невеста чудовища"» (2014).
Скопинский маньяк
- Имя: Виктор Мохов
- Упоминаний в СМИ: 12 065
- Дата ареста: май 2004 г.
- Жертв: 2 (сексуальное рабство)
- Приговор: 17 лет лишения свободы
Первая информация в прессе о жителе города Скопин Рязанской области Викторе Мохове появилась после его ареста и освобождения двух девушек, которые провели три с половиной года в бункере. Впервые «скопинским маньяком» Мохова окрестило украинское издание «Факты и комментарии» спустя несколько дней после ареста.
После приговора, оглашенного в 2005 году, имя Мохова всплывало редко. В 2006 году о его преступлении был снят документальный фильм из цикла «Криминальная Россия» под названием «Право на надежду». В 2014 году журналисты газеты «Комсомольская правда» посетили мать маньяка в Скопине, чтобы проверить слухи о смерти Мохова в колонии. В 2017 году была опубликована книга Екатерины Мартыновой «Исповедь узницы подземелья».
В 2018 году «Первый канал» выпустил эпизод ток-шоу «На самом деле» про «расследование тайны "Скопинского маньяка"». В ноябре 2020 года корреспондент КП взял «эксклюзивное интервью» у Мохова, который, в свою очередь, по словам издания, «пригласил корреспондента КП помочь ему с ремонтом, после того как он освободится из колонии».
Мохов вышел на свободу 3 марта 2021 года, на полгода раньше срока. Как сообщал телеканал «360», сразу после освобождения он поехал в Москву, куда его пригласили на ток-шоу (по данным ряда СМИ, за это он получил 1,5 млн руб.). В конце марта вышло скандальное интервью Ксении Собчак с Моховым.
Маньяк-сатанист
- Имя: Евгений Чуплинский
- Упоминаний в СМИ: 2364
- Дата ареста: 23 апреля 2016 г.
- Жертв: 19
- Приговор: пожизненное лишение свободы
О «маньяке-сатанисте» из Новосибирска пресса заговорила еще в 2007 году. Тогда издание «Комсомольская правда» вело «собственное расследование» по этому делу. Сообщалось, что поимку серийного убийцы требовал ускорить глава Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин.
Имя Евгения Чуплинского впервые появилось в прессе после его второго ареста в 2016 году. Экс-милиционера и предпринимателя, совершившего в период с 1998 по 2005 год 19 убийств проституток, СМИ называли «сибирским монстром», «новосибирским маньяком», «новосибирским "Джеком-потрошителем"». Спустя несколько месяцев после ареста и признания убийцы майор юстиции, эксперт экспертно-криминалистического отдела СУ СКР по Новосибирской области Андрей Маневич дал интервью региональному изданию НГС, в котором рассказал, как ловили серийного убийцу.
Основной пик упоминаемости в прессе пришелся на 2018 год. Сначала Новосибирский облсуд приговорил Чуплинского к пожизненному заключению, однако решение было отменено Верховным судом РФ. В том же году суд повторно приговорил убийцу к пожизненному сроку.
О деле Чуплинского было снято три документальных фильма: «Двойная жизнь старшины Чуплинского» из цикла «Расследование Эдуарда Петрова» (2018) на канале «Россия 24», «Маньяк в погонах» из цикла «Линия защиты» на канале ТВЦ (2019), «Сибирский монстр» из цикла «По следу монстра» (2020) на НТВ.
Тольяттинский потрошитель
- Имя: Олег Рыльков
- Упоминаний в СМИ: 1779
- Дата ареста: 1 июля 1997 г.
- Жертв: 9
- Приговор: смертная казнь, заменена на пожизненное лишение свободы
Первые упоминания об Олеге Рылькове появились в региональной прессе только спустя год после его поимки. Самарская газета «Губернский вестник» тогда писала: «Признания задержанного в Самаре насильника поражают и видавших виды следователей. Он в живописных деталях поведал о почти пятидесяти преступлениях». Судебный процесс в прессе не освещался, смертная казнь из-за моратория была заменена на пожизненное заключение.
В 2003 году в СМИ стали появляться материалы о тюрьме «Черный дельфин», в которых фигурировал заключенный Рыльков. Все упоминания «потрошителя» до 2012 года были непосредственно связаны с этой тюрьмой, называвшейся в прессе «кладбищем для бандитов» и «домом смертников».
Интерес к самому Рылькову в прессе вновь проявился в 2012 году, когда убийца начал признаваться в не раскрытых ранее преступлениях. В 2019 году Рыльков признался в совершении четырех убийств в Тольятти, после чего был этапирован в Самарскую область для проведения следственных экспериментов, а в 2020 году был признан виновным еще в двух убийствах. Процесс широко освещался в СМИ, стали появляться материалы о прошлом убийцы.
Про дело Рылькова было снято несколько телепрограмм и два документальных фильма: «Приговоренные в "Черный Дельфин"» и «Маньяки из Черного дельфина» из циклов Вахтанга Микеладзе.
Фишер-удав
- Имя: Сергей Головкин
- Упоминаний в СМИ: 1443
- Дата ареста: 19 октября 1992 г.
- Жертв: 11
- Приговор: смертная казнь
О деле серийного убийцы и педофила Сергея Головкина “Ъ” писал сразу после его поимки, также издание освещало судебный процесс.
После расстрела Головкина в 1996 году в СМИ начала появляться информация о том, что казнь «Фишера» стала последним смертным приговором в России. Это послужило основой для большого количества материалов различных изданий.
В 2002 году «МК» выпустил статью под заголовком «В бой идут одни маньяки», где кроме прочего были представлены отрывки из материалов уголовного дела Головкина и подробно описывались детали убийств. В 2003 году пресса писала об отставке следователя Генпрокуратуры Евгения Бакина: «Во многом благодаря Бакину удалось поймать серийного убийцу Андрея Чикатило и подмосковного душителя по кличке Удав Сергея Головкина».
Из-за того что Чикатило и Головкин были пойманы и осуждены с небольшой временной разницей, пресса иногда называет последнего «учеником Чикатило». К примеру, так называлась одна из серий документального сериала «Легенды советского сыска» телеканала «Звезда».
Рост упоминаний Головкина как «последнего казненного в России» в СМИ в последние годы связан с дискуссией вокруг моратория на смертную казнь.
Раскольников в юбке
- Имя: Ирина Гайдамачук
- Упоминаний в СМИ: 790
- Жертв: 17
- Дата ареста: 7 июня 2010 г.
- Приговор: 20 лет лишения свободы
После задержания Ирины Гайдамачук, которая в течение восьми лет убила 17 пенсионерок, «МК» выпустил «расследование», назвав серийную убийцу «уральской Раскольниковой». На тот момент женщине еще не было предъявлено официального обвинения. «Убийца стучалась в двери под видом соцработника, проникнув в квартиру, наносила жертве сзади множественные удары тупым предметом по голове»,— цитировало издание пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
Одновременно в прессе стали появляться прозвища «Раскольников в юбке», «красноуфимская маньячка» (по месту жительства) и «блондинка с молотком». Под таким названием спустя год после ареста вышел подробный репортаж газеты «Комсомольская правда», описывающий обстоятельства жизни и предполагаемые мотивы преступницы.
Больше всего сообщений о Гайдамачук пришлось на 2012 год, когда она была осуждена и приговорена к 20 годам лишения свободы. Начиная с 2017 года имя Ирины Гайдамачук часто встречается в прессе в материалах под заголовками «Самые известные серийные убийцы женского пола», «Самые опасные женщины-убийцы», «Десять самых опасных маньяков СССР и России» и т. д. Портал «Рамблер» в 2018 году назвал Гайдамачук «самой страшной серийной убийцей нулевых».
Новокузнецкий монстр
- Имя: Александр Спесивцев
- Упоминаний в СМИ: 790
- Дата ареста: 27 октября 1996 г.
- Жертв: 4 (доказано), 82 (предположительно)
- Приговор: принудительное лечение
О поимке маньяка 6 ноября 1996 года в подробностях рассказал лично министр внутренних дел Анатолий Куликов: «В Кемеровской области на днях арестована семья Спесивцевых — мать, сын и дочь, которые в течение этого года заманивали к себе на квартиру малолетних детей, пытали, затем зверски их убивали и съедали».
Далее СМИ следили за ходом расследования вплоть до приговора суда, но разбирательства продолжались еще несколько лет по новым эпизодам. В итоге убийца был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Журналисты продолжали следить за жизнью маньяка. В 2003 году издание «Кузбасс» вышло со статьей «Новокузнецкий маньяк трескает сникерсы и получает пенсию», где говорилось, что Спесивцев «неплохо устроился в одной из психбольниц закрытого типа». Но попытки взять у него интервью были безуспешными.
При этом за годы лечения о похождениях Спесивцева снято четыре документальных фильма: «Спесивцев готовится к выходу» на НТВ (2012), «Идет маньяк по городу» из цикла «Чистосердечное признание» на НТВ (2013), «Сибирский потрошитель» из цикла «Криминальная Россия» на НТВ (2019), «Сибирский потрошитель» на YouTube (2016).
Белинский каннибал
- Имя: Александр Бычков
- Упоминаний в СМИ: 726
- Дата ареста: 25 января 2012 г.
- Жертв: 9
- Приговор: пожизненное заключение
Имя задержанного маньяка сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области. После появления новостей о поимке серийного убийцы СМИ начали проводить свои расследования и сообщать о деталях преступлений.
В марте 2012 года в издании «Аргументы и факты — Пенза» вышла статья «Белинский каннибал» о похождениях Александра Бычкова. Почти одновременно с этим «МК» вышел со статьей «Звериный оскал каннибализма» с большим репортажем из Белинского, родного города убийцы, рассказами его соседей и знакомых.
Больше всего сообщений о Бычкове пришлось на 2012–2013 годы, когда он был задержан и осужден.
Пока убийца находился под стражей, издание Life публиковало отрывки из его дневника, где он называл себя «одиноким волком» и рассказывал о мотивах преступлений.
В феврале 2018 года в «МК» вышла «Исповедь людоеда Александра Бычкова», журналист издания встретился с ним в колонии «Вологодский пятак». В интервью он, в частности, рассказывал о трудном детстве, о матери и о том, как «гулял с тремя головами в сумке».
О похождениях маньяка сняли два документальных фильма: «Багровая охота» из цикла «Криминальная Россия. Развязка» на ТВЦентр (2014) и «Пожиратель сердец. Дело пензенского маньяка» (производство ООО «Студия Пятница», 2020).