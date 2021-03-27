10 самых раскрученных маньяков России

До начала суда имя Чикатило практически не упоминалось в прессе. В апреле 1992 года «Российская газета» начала серию репортажей с заседаний суда одновременно с освещением событий V Съезда народных депутатов РФ.

Издание называло маньяка «недочеловеком» и даже приводило его цитаты. За судебными заседаниями также следили «Независимая газета», «Труд», «Коммерсантъ-Daily».

Сразу после приговора историей заинтересовались в США: кинокомпания United Artists анонсировала съемки фильма «о чудовищных преступлениях российского Джека-потрошителя».

Во время рассмотрения жалоб маньяка на приговор СМИ писали о его жизни за решеткой. Так, “Ъ” сообщал, что находящийся в тюрьме Чикатило «усердно пишет повесть о своем тяжком жизненном пути».

После расстрела 14 февраля 1994 года интерес к самому Чикатило угас, но его имя продолжало звучать в СМИ. Новых серийных убийц почти каждый раз сравнивали с Чикатило, часто добавляя его фамилию в прозвища («фурмановский Чикатило, «воронежский Чикатило» и прочие). Пойманные убийцы часто объясняли свои мотивы желанием «превзойти Чикатило».

Самый большой рост упоминаемости пришелся на 2018–2020 годы, когда СМИ стали выпускать материалы к 40-летию первого убийства Чикатило, а позже — к 30-летию его ареста. В 2020 году стало известно о создании российского сериала про Чикатило для онлайн-кинотеатра Okko.