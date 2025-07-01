«То, что раньше было нельзя, теперь можно»

Россия и Азербайджан столкнулись с дипломатическим кризисом. Накануне в Баку прошли обыски в редакции «Sputnik Азербайджан», после которых силовики задержали как минимум троих сотрудников российских СМИ. Ранее в стране отменили все культурные мероприятия с участием России. Это случилось после громкого уголовного дела в Екатеринбурге. С конца июня там судят нескольких уроженцев Азербайджана. Следствие подозревает их в заказных убийствах и покушениях. В Баку утверждают, что задержано более 50 граждан страны, несколько человек после этого пострадали, двое из них погибли. А российские СМИ накануне сообщили, что те якобы причастны к массовому отравлению алкоголем в 2021 году на Урале, жертвами которого стали порядка 40 человек. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался о том, из-за чего возник нынешний кризис между Россией и Азербайджаном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

То, что происходит сегодня в отношениях между Москвой и Баку, еще пару лет назад могло показаться немыслимым. Казалось, что отношения эти прочны и надежны, гарантией чего считались связи между двумя лидерами. Ильхама Алиева в Москве воспринимали как серьезного партнера, который всегда умел найти нужный тон в общении с Кремлем, не ассоциировался с цветными революциями, а если и допускал иногда крен в сторону национализма, то он почти всегда был антиармянским и никогда антирусским.

Кроме того, азербайджанские бизнесмены как из Баку, так и из диаспоры умело работали на российском информационном поле, создав солидный пул отечественных политологов и журналистов, которые регулярно летали в Азербайджан, максимально позитивно освещали все происходящее в этой стране, доносили до общественности мысль, что Баку, если не союзник Москвы, то уж точно ее надежный, солидный и предсказуемый партнер. В отличие от других государств Южного Кавказа. Тревожные сигналы периодически поступали, но им не придавали значения.

Настоящая трещина в отношениях возникла в декабре прошлого года, когда в небе над Россией во время атаки украинских беспилотников на аэропорт Грозного был подбит азербайджанский пассажирский самолет, который после этого разбился в казахстанском городе Актау. Погибли 38 человек. В Баку обвинили Москву в том, что она не спешит признать свою ответственность за крушение самолета в результате работы средств ПВО. И сегодня, спустя полгода, эта тема по-прежнему остается крупнейшим раздражителем в двусторонних отношениях. А тут еще добавилась новая — жесткие действия российских силовиков против представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, двое из которых умерли. В Баку считают, что они были убиты.

И вот здесь уже все эмоции, все копившиеся обиды, о которых в России многие даже не подозревали, выплеснулись наружу. Показательным стал комментарий в эфире официального, можно даже сказать официозного, азербайджанского телеканала. Слушая его, можно было подумать, что это эфир из Киева, а не из Баку. В комментарии были и личные выпады в адрес президента Путина (прежде за такими вещами Ильхам Алиев тщательно следил и подобного не допускал), и весьма спорное утверждение, что именно Россия несет ответственность за оккупацию Арменией азербайджанских земель и даже за гибель мирного населения в Ходжалы в 1992 году. Похоже, с самого верха была дана отмашка: то, что раньше было нельзя, теперь можно.

И вот уже отменяются все связанные с Россией культурные мероприятия, отменен визит вице-премьера РФ Алексея Оверчука, в бакинском офисе российского агентства Sputnik проводится «спецоперация», именно этот термин использовали власти Азербайджана. В общем, отношения, еще недавно казавшиеся образцовыми, катятся под откос. И сложно отделаться от ощущения, что события в Екатеринбурге стали всего лишь поводом, за который охотно ухватились.

А причина, видимо, в том, что после победоносного завершения войны за Карабах у Баку больше нет потребности выстраивать отношения с Москвой в прежней тональности.

Азербайджан начинает вести себя как региональная держава, об этом, кстати, тоже говорилось в упомянутом мной комментарии на бакинском телеканале. А Россия в этой связи воспринимается как уже бывший гегемон, с которым можно не считаться, которого надо из региона постепенно вытеснять, за счет которого можно самоутверждаться, набирая очки в глазах «патриотической общественности» внутри страны. Время покажет, оправдается ли расчет Ильхама Алиева и его команды. Не окажется ли опрометчивым их решение пойти на обострение с Кремлем по столь неочевидному поводу, пользуясь тем, что Москва сейчас поглощена украинским конфликтом и ей не до Кавказа.

В большой политике лучше не поддаваться сиюминутным эмоциям, не идти на поводу обид и комплексов, не заигрывать с националистической аудиторией, а думать о долгосрочных интересах своего народа. Нет уверенности, что противостояние с Россией соответствует этим самым долгосрочным интересам Азербайджана. Тем более в контексте ситуации на Южном Кавказе, где Баку решил еще далеко не все проблемы, стоящие перед ним.

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Максим Юсин