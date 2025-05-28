Минград увеличил начальную стоимость проекта КРТ на Гребном канале в 3,7 раза

Аукционную документацию на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в границах набережной Гребного канала и берега реки Волги в Нижнем Новгороде скорректировали. Теперь стоимость лота составляет не 98,34 млн руб., как было в первом варианте, а 368,76 млн, указано на сайте торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минград Нижегородской области Фото: Минград Нижегородской области

Также в текстовой части уточнено, что один контур площадки находится напротив домов №№437-440 в слободе Подновье, второй — в границах улиц Казанский съезд, Лысогорской, в районе домов №№529-533. Общая площадь двух контуров осталась прежней — 10,55 га.

Как писал «Ъ-Приволжье», проект предполагает строительство гостиницы, многоквартирного дома, индивидуального дома, школы на 500 мест и детсада на 200 мест, благоустроенной набережной от Гребного канала до центра города, общественных пространств и спортивной инфраструктуры.

Галина Шамберина