Минпромторг обяжет разработчиков микросхем локализовывать производство в России

Минпромторг планирует изменить критерии признания микросхем и процессоров отечественными. Это следует из письма замглавы министерства Василия Шпака и постановления правительства №719 (копия есть у «Ъ»).

За производство, корпусирование и модернизацию изделия внутри России ведомство будет начислять максимальное количество баллов. Для микросхемы первого уровня до 2035 года необходимо набрать 100 баллов, второго уровня — 55 баллов и третьего — 36 баллов.

Сейчас интегральная микросхема признается российской при подтверждении разработки чипа в стране и регистрации прав на российское юрлицо.

По оценкам опрошенных «Ъ» экспертов, для переноса производства необходимы инвестиции от 5 млрд руб. за одну модель изделия. При этом требуемых производственных площадок в России нет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Микросхема правит баллом».