Микросхема правит баллом

Минпромторг намерен обязать разработчиков интегральных микросхем и процессоров локализовывать производство в России для признания их изделий отечественными, о чем просит представить позицию разработчиков электроники. Эксперты утверждают, что для переноса производства процессоров требуется инвестиции от 5 млрд руб. за одну модель изделия, однако требуемых производственных площадок в РФ по-прежнему нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Минпромторг планирует изменить оценку отечественности интегральных микросхем (под это определение подпадают микроконтроллеры, процессоры и т. д.) в постановлении правительства (ПП) №719, следует из письма замглавы министерства Василия Шпака от 19 июня (копия письма и соответствующего проекта есть у “Ъ”).

В частности, министерство намерено начислять максимальное количество баллов для признания продукции российской за производство, корпусирование и модернизацию изделия внутри РФ.

Сейчас интегральная микросхема признается российской при подтверждении разработки чипа в стране и с регистрации прав на российское юрлицо. «Перевод всех процессов производства интегральных микросхем на российские предприятия является необходимым шагом в формировании технологического суверенитета»,— указано в документе. О начале общественного обсуждения этих изменений сообщала «Российская газета» в конце мая. В Минпромторге не ответили на запрос “Ъ”.

В документе министерство также приводит количество баллов, которые необходимо набрать для признания продукции российской: для микросхемы первого уровня до 2035 года необходимо набрать 100 баллов (то есть выполнить все условия 719-го ПП), второго уровня 55 баллов и третьего — 36 баллов. «Выполнение соответствующих операций на территории РФ при реализации системного подхода позволит обеспечить доверенность и безопасность оборудования критической инфраструктуры»,— уточняется в документе.

Также документ подразумевает обязательное использование в производстве микросхем российских фоторезисторов с 2030 года, фотошаблонов с 2035 года, корпуса, рамки, подложки, проволоки для разварки, компаунда и андерфила с 2031 года и др., в том числе обязательное использование российского ПО для проектирования микросхем.

Изменения долго прорабатывались внутри отрасли, они направлены на усиление локализации интегральных схем, говорит директор GS Group (имеют линии по корпусировке процессоров) по связям с органами власти Михаил Доброхотов.

По его словам, благодаря этим изменениям компании смогут набирать баллы не только разработкой, но и отечественными компонентами и производственными операциями. «Ведущие предприятия усиливают, например, свои возможности по корпусированию в России»,— говорит он. Однако, как сообщали «Ведомости» в марте прошлого года, в ходе эксперимента по корпусировке процессоров Baikal уровень брака достигал 50%.

Логика этих изменений должна побуждать разработчиков процессоров Baikal, «Эльбрус», «Модуль» и других переносить производство или его часть в РФ, если компании намерены заявлять свою продукцию как изделие первого уровня (получает преимущества перед вторым и третьим уровнем), говорит директор компании «Промобит» (производит вычислительную технику под брендом Bitblaze) Максим Копосов. «Сейчас эти чипы производятся за пределами России, так как в данный момент в стране нет подобных мощностей»,— говорит он. По оценке господина Копосова, для переноса производства из одной страны в другую необходимо около двух лет разработки и инвестиций в районе 5 млрд руб. в одну модель процессора, что «соизмеримо со стоимостью разработки чипа с нуля».

«Байкал Электроникс» в 2021 году выиграла два конкурса Минпромторга на 9,44 млрд руб. на разработку двух новых процессоров — Baikal-L (12 нм, архитектура ARMv9) и Baikal-S2 (6 нм, ARMv9). Тогда предполагалось, что первые партии процессора будут готовы к 2025 году (см. “Ъ” от 16 ноября 2021 года).

210 миллиардов рублей планировалось направить на поддержку отрасли микроэлектроники в 2024 году, по данным «Интерфакса».

В документе Минпромторг уточняет, что вводимые изменения согласованы с участниками рынка, в том числе с «Байкал Электроникс», ГК «Аквариус», АО «Микрон» (принадлежит ГК «Элемент»), АО НТЦ «Модуль» и др. Представители «Байкал Электроникс» (разрабатывает процессоры Baikal) и МЦСТ (процессоры «Эльбрус») отказались от комментариев. В НПЦ «Элвис» и «Модуль» не ответили на запрос “Ъ”. Максим Копосов, однако, допускает, что данный проект министерства скорее рассчитан на более простые микросхемы, процессоры Baikal, «Эльбрус», «Модуль» и др. перейдут в раздел микросхем второго и третьего уровня.

Тимофей Корнев, Алексей Жабин