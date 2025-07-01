Иностранный бизнес подал 3 тысячи заявок на регистрацию в России с начала года

Число заявок на регистрацию бизнеса в России со стороны зарубежных компаний увеличилось почти вдвое, следует из исследования Kokoc Group (есть у «Ъ»). По данным компании, за первую половину 2025 года подано около 3 тыс. заявок, в то время как за весь 2024 год их насчитывали порядка 1650. Лидерами по числу заявок в компании называют Индию (более 1 тыс.), Китай (более 800) и Турцию (более 150).

Также бизнес в России регистрируют представители стран Африки и Персидского залива. Эксперты Kokoc Group считают, что на рост количества заявок влияют низкий уровень конкуренции и большой потребительский рынок. А также спрос на локальные IT-решения, дефицит западного софта, активная цифровизация госуслуг и бизнеса.

В консалтинговой компании «ТеДо» подтвердили тренд на увеличение числа регистраций зарубежного бизнеса, причем наибольший рост запросов зафиксирован со стороны китайских клиентов. По информации «ТеДо», в России зарегистрированы около 9 тыс. компаний из Китая, в основном это представители IT, технологий и инжиниринга.

Подробности — в материале «Ъ» «За ай-ти по дружбе».