Израиль выглядывает из окопа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается извлечь дипломатические дивиденды из результатов конфликта с Ираном. Глава правительства объявил, что завершение 12-дневного вооруженного конфликта с Исламской Республикой сформировало фундамент для расширения «соглашений Авраама» — мирных договоренностей между еврейским государством и странами Ближнего Востока. В числе претендентов на нормализацию отношений с Израилем называют Сирию и Саудовскую Аравию. Но саудовские официальные лица в эти дни подчеркивают: королевство не будет подписывать сделок с израильтянами без окончательного прекращения войны в секторе Газа и решения палестинского вопроса. К завершению 20-месячных боев с «Хамасом» Израиль подталкивают и власти США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Jack Guez / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Jack Guez / Reuters

Операцией против Ирана Израиль открыл себе путь к расширению дипломатических соглашений с соседями по Ближнему Востоку. Об этом премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил в видеообращении 26 июня. «Мы доблестно сражались с Ираном — и добились великой победы,— подчеркнул глава правительства.— Эта победа открывает возможность для радикального расширения мирных соглашений. Мы упорно работаем над этим». По его словам, «это окно возможностей, которое нельзя упустить», так же как нельзя упустить момент с освобождением остающихся в плену израильских заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года, и разгромом «Хамаса».

При этом господин Нетаньяху привел цитату из 28-го псалма: «Господь силу народу Своему даст, Господь благословит народ Свой миром».

О том, что над расширением «соглашений Авраама» сейчас работает и президент США Дональд Трамп, 25 июня сообщил его спецпредставитель Стив Уиткофф.

«Мы надеемся на нормализацию (отношений Израиля.— “Ъ”) с рядом стран, о которой люди, возможно, никогда бы не подумали».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, в свою очередь, дала понять, что установить полноформатные контакты с Израилем скоро может Сирия. По ее словам, когда господин Трамп лично встретился 14 мая в Саудовской Аравии с президентом сирийского переходного периода Ахмедом аш-Шараа, одним из условий американо-сирийского диалога было присоединение Дамаска к «соглашениям Авраама». «Мы хотим видеть на Ближнем Востоке прочный и устойчивый мир, и это единственный способ этого добиться,— рассказала госпожа Левитт.— У меня нет точных сроков, но администрация хочет, чтобы это произошло, и наши партнеры в регионе должны это знать».

Напомним, что до начала войны в Газе главным претендентом на сближение с Израилем называли Саудовскую Аравию. Однако, как заявили источники The Wall Street Journal (WSJ) в королевстве, Эр-Рияд не присоединится к «сделке Авраама», пока Израиль не завершит 20-месячную войну в секторе Газа и не пойдет на кардинальное разрешение палестинского вопроса. И ослабевшее из-за войны, по их словам, региональное положение Ирана ничего не изменило в позиции правящего дома. «Это (нормализация отношений с Израилем.— “Ъ”) потребует много работы, а сейчас для этого нет места,— заявил один из собеседников WSJ.— Срочность — это государство Палестина, а не устранение рисков со стороны Ирана».

Возможно, именно поэтому сейчас администрация господина Трампа оказывает дипломатическое давление на премьер-министра Израиля с требованием окончательно завершить войну в Газе, утверждают источники издания Israel Hayom.

По их свидетельству, такой прессинг США оказывали еще до начала операции «Народ как лев». А после ее завершения 24 июня Белый дом возобновил свои попытки убедить ближневосточного союзника в необходимости прочного и окончательного мира.

Неназванный израильский чиновник, близкий к господину Нетаньяху, пояснил телерадиокомпании Kan, что именно этим объясняется внезапный пост американского лидера в соцсети Truth Social с неожиданным требованием освободить израильского премьер-министра от всех обвинений в суде. «Это часть более масштабного шага, который призван положить конец войне в Газе, привести к освобождению всех заложников, положить конец суду над Нетаньяху и стать серьезным региональным шагом»,— пояснил собеседник Kan. Он утверждает, что таким образом глава Белого дома пытался подготовить израильское общественное мнение к тому, что господина Нетаньяху освободят от обвинений.

Уже в ближайшие недели глава израильского правительства планирует прибыть в Вашингтон, чтобы провести личную встречу с господином Трампом и отпраздновать итоги совместной американо-израильской операции против иранской ядерной программы, сообщили несколько источников Axios. Во время встречи будет обсуждаться и прекращение военной кампании в Газе. «Трамп хочет как можно скорее заключить соглашение о прекращении огня (между Израилем и "Хамасом".— “Ъ”) и освобождении заложников из сектора Газа»,— пояснил собеседник Axios, знакомый с ситуацией.

К необходимости поставить точку в операции «Железные мечи» Израиль подталкивает и экономическая обстановка. 12-дневная война с Ираном нанесла израильской экономике ущерб в размере почти $6 млрд (примерно 1% от ВВП страны), подсчитал глава Банка Израиля профессор Амир Ярон. Не исключено, что это будет одним из доводов в пользу прекращения столкновений с «Хамасом» — наряду с возможным помилованием для господина Нетаньяху, который, как считают его критики, пытался за счет войн поправить свое шаткое политическое положение.

Нил Кербелов