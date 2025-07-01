Аудит со всеми приостановками

СРО аудиторов приостановила деятельность крупной аудиторской компании — «Группы Финансы» — на основании решения ЦБ. Поводом стало нарушение стандартов деятельности и кодекса профессиональной этики аудиторов. В компании отмечают, что претензии относятся к событиям того времени, когда «Группа Финансы» еще не входила в реестры аудиторов, имеющих право работать с отчетностью общественно значимых организаций (ОЗО). Вместе с тем, по мнению экспертов, этот случай может быть сигналом для рынка: практика работы аудиторов с ОЗО только складывается, как и надзорная практика ЦБ, сменившего в этой роли Казначейство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, СРО аудиторов «Ассоциация "Содружество"» во второй декаде июня приостановила членство аудиторской организации «Группа Финансы» на 90 дней. Это означает, что компания в этот период не сможет заключать новые договоры на предоставления профильных услуг, хотя и продолжит оказывать услуги по ранее уже заключенным договорам. По данных RAEX, по итогам 2024 года «Группа Финансы» занимала десятое место по общему объему выручки от аудита и консалтинга с показателем более 450 млн руб. По данным Казначейства РФ и Банка России, компания также входит в реестры аудиторов, оказывающих услуги для общественно значимых организаций и общественно значимых организаций финансового рынка (ОЗО ФР).

В компании отметили, что претензии регулятора относятся к событиям двухлетней давности. «В мониторинг ЦБ попало аудиторское задание по итогам 2023 года, когда наша организация еще не была включена в реестр ЦБ. В настоящее время стандарты нашей деятельности существенно изменились, и вопросы, которые возникли, в текущих проверках уже значительно урегулированы»,— заявил гендиректор «Группы Финансы» Андрей Звездин. По его словам, компания в дальнейшем «постарается не допустить возможных нарушений, учтет все замечания и улучшит свою работу».

По данным СРО, основанием для приостановления деятельности «Группы Финансы» стало нарушение стандартов аудиторской деятельности и кодекса профессиональной этики аудиторов. Как полагает советник юрфирмы «Легикон-Право» Алексей Некрасов, решение о приостановлении членства может быть вызвано или несоответствием требований, предъявляемых к аудиторской компании, например, в части наличия соответствующего числа аудиторов в штате компании, или нарушением требований законодательства в части проведения комплаенса клиентов аудиторской компании. В ЦБ и СРО не ответили на запрос “Ъ”.

По словам экспертов, это первый случай за все время существования рынка, когда инициатором приостановления деятельности стал ЦБ. По оценке гендиректора «Универс-Аудита» Дмитрия Лимаренко, применение подобных мер к крупным аудиторским компаниям в целом редкое явление и случается не чаще одного раза в несколько лет. Так, в 2016 году Казначейство РФ направило предписание в Аудиторскую палату России о приостановлении деятельности компании «Делойт» (см. “Ъ” от 12 октября 2016 года). В декабре 2023 года Казначейство исключило «Росэкспертизу» из реестра аудиторских организаций, оказывающих услуги ОЗО (см. “Ъ” от 18 января 2024 года), но впоследствии восстановило членство компании в реестре. По мнению гендиректора «Эксперт Бизнес-Решений» Павла Митрофанова, новый случай по сути «формирует подход ЦБ к фактическим требованиям членства в реестре», поэтому «отрасль будет стараться получить максимум информации об этом кейсе».

При этом, по словам экспертов, приостановление деятельности влечет серьезные последствия для аудиторской компании. «Приостановка — это удар по бизнесу и репутации, поскольку для любого рыночного клиента приостановка — важный минус и основание не работать с аудитором»,— считает господин Митрофанов. В настоящее время в разгаре сезон перезаключения договоров, и «невозможность заключать новые может привести к существенным потерям», поясняет собеседник “Ъ” на рынке аудита. Для некоторых клиентов «меры со стороны СРО могут стать основанием для расторжения уже заключенного договора», добавляет он. Впрочем, «с давними клиентами, конечно, отношения не так линейны, и при восстановлении членства работа может продолжаться», отмечает господин Митрофанов. «Если компания не устранит нарушения в срок, ей грозит исключение из СРО»,— отмечает господин Некрасов.

Вместе с тем случай с «Группой Финансы» — это сигнал регуляторов для других аудиторских компаний, уверены участники рынка. «Практика работы с ОЗО ФР только складывается, поэтому каждый кейс приостановки или исключения здесь будет показательным и формирующим правила игры для аудиторов»,— считает Павел Митрофанов. «Проверки ЦБ значительно жестче, чем Казначейства, в частности потому, что надзор Банка России изначально проходит в непрерывном порядке, поэтому аудиторам стоит приготовиться, что такое приостановление будет не последним»,— говорит советник фирмы «Клифф» Инга Скворцова.

Отчетность общественной значимости Правила игры Общественно значимые организации — это компании, ценные бумаги которых торгуются на бирже (более 200 эмитентов акций и более 400 эмитентов облигаций), кредитные организации (более 300), страховые организации (более 200), управляющие компании (230), НПФ (37), общества взаимного страхования, БКИ, а также организации с долей государства в капитале не менее 25% и полностью государственные компании, иные организации, раскрывающие консолидированную отчетность, и т. д. В целом количество подобных компаний оценивается примерно в 10 тыс. Начиная с отчетности за 2024 год оказывать услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОЗО и ОЗО ФР могут только аудиторские компании, входящие в реестр казначейства и ЦБ соответственно, следует из закона «Об аудиторской деятельности». Для вхождения в реестры компании должны соответствовать ряду требований. Для реестра аудиторов ОЗО это не менее пяти аудиторов в штате, не менее трех их которых имеет опыт участия в оказании аудиторских услуг ОЗО в течение трех лет. Для вхождения в реестр ОЗО ФР аудиторская компания должна быть в реестре ОЗО, а также иметь не менее 12 аудиторов в штате, не менее трех из которых имели опыт аудита ОЗО ФР в течение трех лет. На сегодняшний день в реестр аудиторов ОЗО входит 206 компаний, в реестр ОЗО ФР — 41.

Юлия Пославская, Ян Назаренко