«Ренессанс» купил 25% производителя Santo Stefano

Третий по величине производитель спирта в России «Ренессанс» приобрел 25% акций «Евразийской алкогольной группы» (ЕАГ), выпускающей популярный напиток Santo Stefano, и ее дистрибутора «ЕАГ трейд». Сделка предусматривает опцион на увеличение доли до 50%, сообщили «Ъ» в «Ренессансе».

По оценкам экспертов, стоимость 25% бизнеса могла составить 3–3,5 млрд руб. В 2024 году ЕАГ увеличила чистую прибыль на 68%, до 1,6 млрд руб., а продажи Santo Stefano превысили 80 млн бутылок.

«Ренессанс», ранее специализировавшийся на производстве спирта, намерен усилить позиции на алкогольном рынке. Однако переход Santo Stefano в категорию слабоалкогольных напитков (8% крепости) приведет к росту акцизов с 30 до 148 руб./литр, что может сказаться на стоимости продукта.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Для алкоголя наступил "Ренессанс"».