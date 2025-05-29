ООО «Тензо-М интегратор» установит весогабаритные рамки в Воронежской области

Казенное учреждение Воронежской области «Региональный центр безопасности» выбрало подрядчика для «восстановления работоспособности» автоматических пунктов весогабаритного контроля в регионе. Контракт подписан с московской компанией «Тензо-М интегратор», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляла 76,8 млн руб., по ней он и был заключен. Источник финансирования — областной бюджет.

Заявка «Тензо-М интегратора» на электронном аукционе была единственной, поэтому торги были признаны несостоявшимися, а контракт было решено заключить с их единственным участником.

ООО «Тензо-М интегратор» образовано в Москве в апреле 2013 года. Принадлежит, по данным Kartoteka.ru, Евгении Панченко (40%), Алексею Воробьеву, Владимиру Шиманову и Михаилу Сенянскому (по 20%). В 2024 году при выручке 1,9 млрд руб. чистая прибыль «Тензо-М интегратор» составила 718,6 млн руб.

Победителю торгов предстоит заменить четыре модуля весогабаритных рамок, каждый из которых оценен в 19,2 млн руб., а также — ввести их в эксплуатацию. Для работ необходимо привлечь сертифицированных субподрядчиков. Исполнить условия контракта требуется в течение 20 дней с момента получения от заказчика уведомления о соответствии места работ нормативным условиям. Гарантия — не менее года.

В прошлом году «Ростелеком» выиграл контракты на поставку и установку трех пунктов весогабаритного контроля в Воронежской области за 184,8 млн руб., на техобслуживание соответствующей системы за 55,5 млн руб. и на передачу данных в систему за 2 млн руб.

Мария Старикова