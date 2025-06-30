ИИ воскресит Пола Уокера

В последнем «Форсаже» появится Пол Уокер. Об этом заявил продюсер фильма и актер Вин Дизель. В «Форсаже» Уокер сыграл роль Брайана О’Коннора. Сам актер погиб в автокатастрофе в 2013 году в возрасте 40 лет. Образ погибшего актера воссоздадут с помощью визуальных эффектов и архивных съемок. В работе над фильмом также могут помочь братья погибшего актера Калеб и Коди Уокеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: UPI Фото: UPI

Актеры заранее прописывают в контракте возможность студий использовать их образ на экране, отметил ведущий шоу «Дежурный по Кинопоиску» Алик Кемалов: «Это не новый прием, на самом деле такие примеры уже были. Часть актеров омолаживают с помощью нейросетей, часть воскрешают на экране, чтобы снять какой-то сиквел или приквел. На самом деле это просто инструмент, который в умелых руках может давать хороший результат. С юридической точки зрения тут много вопросов, насколько это нормально, что без согласия самого человека используется его некий цифровой образ, который воссоздается на экране. Понятно, что юридически все это улаживается с семьями, с которыми заключаются договоры, тем не менее этический вопрос все еще остается.

Сейчас многие актеры проговаривают, можно ли использовать в дальнейшем их образ или все-таки не стоит. По тому, как люди отреагируют, будет виден дальнейший успех таких проектов. Мне кажется, что скорее негативно, потому что все понимают прекрасно, что это не он. В общем и целом мы в любом случае будем такие примеры видеть все больше и больше. Бояться этого не стоит, скорее стоит задуматься на тему того, как к этому относиться и что с этим делать».

«Форсаж 7», который вышел в 2015 году, стал самой кассовой частью франшизы. Он собрал в мировом прокате более $1,5 млрд. Именно в ней Пол Уокер появился на экране в последний раз. Он не успел завершить участие в съемках фильма. Тогда его образ воссоздали с помощью компьютерных технологий. И в этот раз создатели надеются повторить коммерческий успех такого решения, говорит руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров: «С одной стороны, это возможность для наследников звезды или для компаний, которые владеют правами, заработать большие деньги. Безусловно, и компании, и наследники всегда такой возможностью пользуются.

Другое дело, насколько готов зритель воспринимать в таком виде звезду, понимая, что этого человека уже нет. Опыт показывает, что спрос есть. Интересно, что современные технологии — это далеко не единственный способ оживления звезды, мы можем вспомнить великолепный фильм про Владимира Высоцкого, который создавался еще без применения технологий искусственного интеллекта, с помощью сложнейшего пластического грима, и фильм имел великолепный успех. Поэтому говорить в целом, будет ли сам факт присутствия оживленной звезды в рекламном проекте или в фильме гарантией успеха, это дело неблагодарное. Все зависит от популярности самого актера, от поклонников.

Последняя часть «Форсажа» вышла в 2023 году и собрала в прокате около $500 млн. 11-й фильм франшизы выйдет в апреле 2027 года.

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Андрей Дубков