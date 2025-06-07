Нейросети готовят к сцене

Американский шоу-бизнес делает ставку на нейросетевых артистов. В частности, продюсер Джастина Тимберлейка и Jay-Z занялся созданием виртуальных моделей. Первым его проектом станет ИИ-певица TaТa. Ее сингл обещают выпустить в ближайшее время. Вокал и музыку сгенерируют помощью нейросети Suno. С помощью искуственного интеллекта также создадут клип и промо ролики для соцсетей. Сам продюсер уверен, что стоит у истоков нового музыкального жанра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Впрочем, основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак сомневается, что к таким композициям возникнет значительный интерес: «Сейчас вообще понятие творчества и искусства очень размытое. На данном этапе создать хорошего аватара, который будет и хорошо работать с музыкой, и выглядеть, это сложный творческий процесс со стороны команды, которая пытается его создать. Но они все равно не смогут заменить живых артистов. На многих звезд приходят именно на концерты, их обожают, за ними следят, им хотят подражать. Искусственному интеллекту вы не сможете подражать. Вам может нравиться трек, его звучание, вы можете его слушать, но это совершенно другая история.

Искусственный интеллект на сцене играть не сможет, и вам придется перекрываться просто видеорядом. Но это немножко другая атмосфера. Конечно, сейчас можно на YouTube найти кучу роликов с музыкой, которые сгенерированы полностью искусственным интеллектом, и они набирают большое количество просмотров и прослушиваний. Вам без разницы: слушаете вы живого человека или ИИ, если вам нравится музыкальная композиция. Но творческие единицы заменить в чистом виде ИИ пока невозможно. Потому что в какой-то момент все равно хочется определенной уникальности. Пока нейросети могут создавать достаточно качественный продукт, но каких-то фишек без человека они не могут предложить».

По информации портала Valuates Reports, в топе интернет-трендов лидируют ИИ-блогеры. Они уже появились в сферах фитнеса, кулинарии и моды. Например, испанская виртуальная модель Айтана Лопес, по словам создателей, только на рекламных контрактах приносит им до €10 тыс. ежемесячно. Еще один успешный проект — Lu Do Magalu — детище крупного бразильского ритейлера. Она сотрудничает с Samsung и Adidas и даже ведет собственный канал на YouTube. А ИИ-блогер Lil Miquela появлялась в рекламных кампаниях Chanel и Givenchy.

Это логичный ответ на технологические и рыночные изменения, рассказал блогер Валентин Петухов: «Мне кажется, это имеет wow-эффект на уровне новинки. Конечно, не из воздуха появляются такие проекты, за ними стоят вполне конкретные люди, которые, очевидно, знают, как это все развивать и продавать, имеющие опыт и желание пробовать что-то новое. Как показывает практика, эти проекты появляются так же быстро, как и заканчиваются.

На самом деле запустить ИИ-блогера это непростая история. Если говорить про генерацию видеороликов, это достаточно затратный финансово сейчас продукт. Veo 3, который Google представил, в месяц стоит порядка $250, чтобы генерировать видео. Нужно обладать определенным навыком, уметь писать промты. Я полагаю, что для запуска такой истории нужна команда: кто-то пишет сценарии, кто-то генерирует видео, кто-то занимается его продвижением и рекламой. Здесь нужно очень точно попасть. Есть пример с игрушками Labubu, которые появились у нас через год, после того как Корея и Китай уже наигрались, и сейчас у них новые фавориты. Все это достаточно быстро всем надоедает».

По данным аналитического портала Gartner, рынок ИИ-контента растет примерно на 20% ежегодно. Ожидается, что к 2029 году он достигнет $6 млрд.

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Андрей Дубков