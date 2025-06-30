Земельный совет отказался дать участок нижегородскому бизнесмену Юрию Гришину

Земельный совет при правительстве Нижегородской области на онлайн-заседании 30 июня отклонил заявку ООО «Инвестиционная строительная компания "Центр Девелопмент"», принадлежащего Юрию Гришину, на 2,2 га территории в Автозаводском районе. В правительстве посчитали проект неубедительными, а компанию «пустой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Инвестор просил земельный участок на Новополевой улице под строительство комплекса для изготовления высокоточных деталей из металла. Мэрия выступила против, сославшись на отсутствие подъездных путей и интересы ООО «Грол», арендатора соседнего участка под производство металлоконструкций.

В минграде указали, что также необходимо согласование Росавиации и аэропорта. Глава минимущества Сергей Баринов высказался, что у компании «нет прошлого», она «пустая». «Мы не можем выявить, кто реальный инвестор»,— сказал министр по поводу заявки ИСК «Центр Девелопмент». Заместитель губернатора Егор Поляков также предложил отказать в заявке, раз организация непонятная.

Юрий Гришин пояснил, что его компания входит в холдинг по металлообработке, работающий в том числе с гособоронзаказом. Основная производственная компания, которую он не назвал, имеет годовой оборот в 800 млн руб. в год, и холдинг решил создать собственный цех за 110 млн руб. для 42 станков. По словам Юрия Гришина, деньги на эти цели есть, он выступает партнером и готов вложить собственные 60 млн руб., а проект согласован с ООО «Грол» и Росавиацией. Егору Полякову эти аргументы и объем заявленных инвестиций показались неубедительными. По мнению замгубернатора, «хорошая цифра» — это когда на 1 га земли приходится 1 млрд руб. вложений. В итоге совет не поддержал заявку компании Юрия Гришина.

По данным ЕГРЮЛ, он входит в состав учредителей еще ряда компаний. Например «Бриз-1», возглавляемой бывшим депутатом гордумы Сергеем Кондрашовым.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2021 году бизнесмен Юрий Гришин получил 7,5 года колонии за посредничество при передаче взятки главе администрации Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову за выделение участка под строительство крематория. Позднее коммерсант освободился условно-досрочно.

Галина Шамберина