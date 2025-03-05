«Все было очень по-джентльменски»

Бывший глава МСУ Нижнего Новгорода Олег Сорокин из омской колонии дал свидетельские показания по уголовному делу бывшего сити-менеджера Олега Кондрашова, которого заочно судят по обвинению в получении 17 млн руб. взятки через посредников. В 2012–2013 годах деньги наличными передавал бизнесмен Мамука Лосаберидзе за возможность построить крематорий и контролировать кладбища в Нижнем Новгороде. Однако проект реализован не был. Олег Сорокин сообщил, что не вникал в эту ситуацию и узнавал о ней из СМИ. Адвокаты Олега Кондрашова полагают, что именно глава города инициировал увольнение сити-менеджера и уголовное дело о взятке.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Московский райсуд допросил бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина в качестве свидетеля по уголовному делу экс-главы городской администрации Олега Кондрашова. Олег Сорокин отбывает в колонии Омска десятилетний срок по приговору за получение взятки в форме услуги и участие в похищении человека. Его бывший коллега по власти Олег Кондрашов в 2018 году уехал в США. Затем его заочно обвинили в получении 17 млн руб. взятки через посредников от предпринимателя Мамуки Лосаберидзе за выделение земли под крематорий и контроль над муниципальным комбинатом ритуальных услуг населению (КРУН). Сейчас Олега Кондрашова заочно судят по этому обвинению.

По версии следствия, о взятке с возможным инвестором Олег Кондрашов договорился в 2012 году в своем служебном кабинете. Сначала у Мамуки Лосаберидзе попросили 5 млн руб. за увольнение директора КРУН Владимира Ворошухи, вместо которого назначили протеже инвестора, а затем — еще 1,5 млн руб. ежемесячно за дальнейший контроль над предприятием, обслуживавшим кладбища Нижнего Новгорода.

За историю со взяткой ранее были осуждены бывший заместитель Олега Кондрашова Владимир Привалов и их доверенные лица — посредники Сергей Муравлев и Юрий Гришин.

Крематорий из-за проблем с земельным участком построен не был. В 2015 году Мамука Лосаберидзе и его кюллеги заблокировали Mercedes Олега Кондрашова на Гребном канале и в жесткой форме потребовали от главы администрации вернуть 24 млн руб. «инвестиций». Позднее в Москве эта сумма была отдана сити-менеджером предпринимателю.

Мамука Лосаберидзе в своих показаниях отмечал, что 5 млн руб. взятки для Владимира Привалова ему якобы передал Олег Сорокин в качестве «входного билета» в бизнес. Затем глава города предложил предпринимателю встретиться с сотрудником ФСБ, чтобы инициировать уголовное дело против Олега Кондрашова, сообщили «Ъ-Приволжье» адвокаты сити-менеджера.

Олег Сорокин по видеоконференции из омской колонии №6 подтвердил, что знал господина Лосаберидзе с 2003 года, но его появление в нижегородском похоронном бизнесе стало для него неожиданным: прежде этот предприниматель торговал автомобилями. Ранее он был профессиональным спортсменом и возглавлял российскую федерацию регби. В Нижнем Новгороде Мамука Лосаберидзе хотел организовать профессиональную команду регбистов, чтобы спонсировать ее, в частности, за счет крематория, который изначально планировал строить некий инвестор из Германии.

Олег Сорокин рассказал суду, что Мамука Лосаберидзе жаловался ему на то, что с проектом крематория в администрации его обманули, однако не вникал в суть конфликта, но знал о намерении инвестора обратиться в правоохранительные органы по этому поводу.

Отвечая на вопросы защиты, Олег Сорокин отрицал, что он мог угрожать Олегу Кондрашову уголовным преследованием и требовать от него сложить полномочия (гордума под руководством главы МСУ объявила сити-менеджеру недоверие в июле 2015 года). «Коль мы с ним вместе пришли, я вместе с ним и уйду. Я вместе с ним и ушел с должности главы города. Все было очень по-джентльменски. Только я это сделал добровольно, а его пришлось уволить», — подчеркнул Олег Сорокин.

Денег на взятку Мамуке Лосаберидзе он также не передавал и не знал о событиях на Гребном канале, сообщил суду Олег Сорокин. В своих показаниях бывший глава города также отрицал, что знакомил инвестора с Олегом Кондрашовым, поручал руководителю частного охранного предприятия Максиму Ларину помогать Лосаберидзе, скрытно записывая его встречи и переговоры по поводу передачи взятки и обязательств городских чиновников.

В показаниях во время предварительного следствия Олег Сорокин сообщал, что не слышал от Мамуки Лосаберидзе, чтобы тот платил Олегу Кондрашову за содействие в выделении земельного участка под крематорий.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее США отказали в выдаче бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода по запросу Генпрокуратуры об экстрадиции. Двое адвокатов проживающего в Америке Олега Кондрашова доказывают, что правоохранительные органы при первичной проверке по заявлению Мамуки Лосаберидзе в 2015 году не нашли состава преступления в его действиях. Защита полагает, что уголовное дело в отношении Олега Кондрашова, как и его увольнение, спровоцировал Олег Сорокин.

Роман Рыскаль