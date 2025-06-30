Правкомиссия поддержала законопроект о цифровых платформах

Законопроект о цифровых платформах в ближайшее время внесут в Госдуму. Его одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили в аппарате зампреда правительства России Дмитрия Григоренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Законопроект обяжет продавцов проходить обязательную проверку на онлайн-платформах через специальную систему перед тем, как выставить свой товар на продажу. Также инициатива регулирует системы скидок, штрафы для продавцов, взаимодействие с налоговой, способы решения споров на онлайн-площадках до суда.

«Проект закона не только закрепляет зоны ответственности цифровых посредников перед покупателями, но и гарантирует бизнесу механизмы справедливого разрешения споров, стабильные условия для развития»,— приводятся слова господина Григоренко в сообщении (цитата по ТАСС).

27 июня Минэкономики доработало законопроект. Днем ранее его одобрили в государственно-правовом управлении президента. Дату вступления в силу инициативы решили сдвинуть на 1 марта 2027 года, чтобы дать платформам время для донастройки бизнес-процессов.

Подробнее о содержании финальной версии законопроекта о цифровых платформах — в материале «Интернет-прилавкам сторговали правила».