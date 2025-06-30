Акционеры X5 утвердили дивиденды за 2024 год

Акционеры ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (ритейлер X5 Group) утвердили решение о выплате дивидендов за 2024 года в размере 648 руб. на акцию. В общей сложности на выплаты направят 158,85 млрд руб., сообщается на портале раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Решение было принято на годовом собрании 27 июня. На дивиденды потратят прибыль, полученную по результатам прошлого года, а также нераспределенную прибыль за 2020, 2022 и 2023 годы. 9 июля выбрано датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

X5 Group объединяет торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и дискаунтеры «Чижик». Компания также имеет онлайн-серверы Vprok.ru, 5Post и «Много лосося». По состоянию на конец 2024 года под управлением X5 было более 27 тыс. магазинов. Рекомендации по сумме дивидендов совет директоров компании дал в конце марта.

Подробности — в материале «Ъ» «Выплаты в пользу облигаций».