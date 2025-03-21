X5 Group может выплатить дивиденды в размере 648 руб. на акцию

Совет директоров компании X5 Group, объединяющей такие торговые сети, как «Пятерочка» и «Перекресток», предложил общему собранию акционеров установить выплаты в размере 648 руб. за акцию. Таким образом, общие выплаты по дивидендам должны составить 158,84 млрд руб., говорится в пресс-релизе X5 Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Политика утверждена на четыре года. В документе сообщается, что компания будет стремиться выплачивать дивиденды два раза в год. В 2023 и 2024 годах акционеры не получали выплаты по дивидендам. В прошлом году компания нарастила чистую прибыль по МСФО на 32,3%, до 104 млрд руб. Общая выручка Х5 в 2024 году составила более 3,9 трлн руб.

Общее собрание акционеров, которое должно утвердить выплаты, назначено на 27 июня этого года. Совет рекомендовал собранию утвердить список лиц, имеющих право претендовать на выплаты, к 9 июля 2025 года.

X5 Group — продуктовая розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Компания также имеет онлайн-серверы Vprok.ru, 5Post и «Много лосося». В конце 2024 года под управлением X5 находилось более 27 тыс. магазинов.