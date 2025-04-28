Выплаты в пользу облигаций

Советы директоров крупных российских компаний рекомендовали акционерам заплатить дивиденды в размере более 2,03 трлн руб., что на 3% больше, чем годом ранее. Почти половину из них готовы перечислить представители финансового сектора во главе со Сбербанком. Впрочем, в условиях жесткой денежно-кредитной политики большая часть выплат, которые получат частные инвесторы, будет реинвестирована в облигации, а потому сильного положительного влияния на рынке не ждут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, к 23 апреля советы директоров почти трех десятков эмитентов рекомендовали к выплате годовые (за 2024 год) и промежуточные (первый квартал 2025 года) дивиденды на общую сумму 2,03 трлн руб. Этот результат на 3% превысил объявленные дивиденды тех же эмитентов в начале прошлого года. Собрания акционеров девяти эмитентов (среди которых «Полюс», «Яндекс», НОВАТЭК) уже утвердили предложенные советами директоров (СД) выплаты на сумму 300 млрд руб. По остальным компаниям собрания акционеров пройдут в ближайшие два месяца. При этом отказы в одобрении акционерами предложений советов директоров случаются в исключительных случаях, самый громкий из которых был по акциям «Газпрома» три года назад (см. “Ъ” от 1 июля 2022 года), поэтому стоит ожидать заявленных выплат.

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Лидерство по размеру дивидендных выплат, как и в прошлом году, удерживает Сбербанк, наблюдательный совет которого рекомендовал заплатить за 2024 год почти 787 млрд руб., или 34,84 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Это на 4,6% выше выплат годом ранее и соответствует дивидендной доходности более 11%. В тройку рекордсменов по объему выплат ожидаемо вошел ЛУКОЙЛ, СД которого рекомендовал выплатить акционерам за четвертый квартал 2024 года 348 млрд руб., или 541 руб. на акцию. Это соответствует дивидендной доходности 8%. На третьем месте неожиданно для рынка «Корпоративный центр Икс 5» (редомицилированная X5 Retail Group), который направит на дивиденды почти 176 млрд руб., или 648 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности выше 19%. «Из приятного сюрприза можно выделить рекомендацию "Татнефти" (43,11 руб. на обыкновенную и привилегированную акции; более 100 млрд руб.— "Ъ"), которая оказалась существенно — почти на 25% — выше ожиданий рынка»,— отмечает начальник аналитического департамента «ТКБ Инвестмент Партнерс» Михаил Нестеров.

Однако надежды участников рынка не оправдались относительно выплат металлургических компаний, до последнего времени крупных плательщиков дивидендов.

С начала года советы директоров «Северстали» и ТМК, а также менеджмент «Норильского никеля» рекомендовали не платить дивиденды. Причем «Северсталь» не будет платить ни за четвертый квартал 2024 года, ни за первый квартал 2025 года. Директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин не исключает, что у НЛМК, скорее всего, дивиденды будут в два раза ниже того, что ожидал рынок из-за падения прибыли компании. «Слабая конъюнктура российского рынка стали и повышенный уровень капитальных затрат компаний в секторе оказывают сильное давление на свободный денежный поток компаний (см. “Ъ” от 23 апреля), который, скорее всего, останется в отрицательной зоне в текущем году и, возможно, в 2026-м, что делает выплату дивидендов нерациональной»,— отмечает Михаил Нестеров.

Впрочем, в ближайшие дни инвесторы ожидают объявлений о выплате дивидендов со стороны ряда крупных компаний, прежде всего нефтегазовой отрасли. В частности, аналитики ФГ «Финам» ожидают рекомендаций от СД «Газпром нефти» — 24 руб. на акцию (114 млрд руб.), «Сургутнефтегаза» — 0,85 руб. на обыкновенную акцию и 10 руб. на привилегированную акцию (107 млрд руб.). Суммарные выплаты за 2024 год с учетом эмитентов, еще не объявивших дивиденды, «могут составить около 2,25 трлн руб.», оценивает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов.

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Несмотря на высокие выплаты, аналитики не ждут сильного влияния этого фактора на котировки, так как большая часть выплат пройдет «мимо рынка». По оценке Ивана Ефанова, 60–70% всех выплат придется в пользу государства (1,35–1,8 трлн руб.) и лишь около 10% — частным инвесторам (225 млрд руб.). Остальное приходится на корпоративных инвесторов и иностранных акционеров, которые получают выплаты на счета типа С. «С учетом высокой ключевой ставки значительная часть может быть реинвестирована в долговой рынок и меньшая часть — в акции»,— считает господин Ефанов.

Основными драйверами для фондового рынка в ближайшие месяцы останутся новости из сферы геополитики и перспективы начала смягчения монетарной политики ЦБ, отмечают аналитики ФГ «Финам».

И они пока складываются не в пользу российских акций. Перспективы завершения украинского конфликта выглядят туманно, на фоне высокой инфляции переход Банка России к более низкой ключевой ставке ожидается не ранее второго полугодия. Как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, вероятнее всего, цикл смягчения монетарной политики может начаться на заседаниях в июне-июле со снижения ставки на 100–200 б. п. «Если к лету (на момент большинства выплат) мы подойдем со снижающейся ключевой ставкой и с улучшениями в геополитике, то реинвестироваться в акции могут не только все дивидендные выплаты, но и часть с депозитов и из фондов ликвидности»,— считает господин Ефанов.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин