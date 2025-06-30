Медианная зарплата без опыта работы на Кубани достигла 58 тысяч рублей

За первое полугодие 2025 года в Краснодарском крае опубликовали более 72,7 тыс. рабочих мест для соискателей без опыта с медианной зарплатой 58 тыс. руб., при этом диапазон оплаты варьируется от 35 тыс. до 136 тыс. руб. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В пятерку профессий с наибольшим числом вакансий для соискателей без опыта вошли продавцы (более 10 тыс. объявлений с начала года), менеджеры по продажам (около 5,9 тыс.), операторы call-центров (примерно 3,1 тыс.), упаковщики и комплектовщики (2,4 тыс.), а также повара, пекари и кондитеры (2,2 тыс.). При этом средний уровень заработка по этим направлениям не превышает 100 тыс. руб. Так, продавцам готовы платить в среднем 47 тыс. руб., упаковщикам — порядка 61 тыс. руб., а поварам — около 52 тыс. руб.

С другой стороны, в категории вакансий с медианой зарплат выше 100 тыс. руб. представлены должности руководителей филиалов и руководителей строительных проектов — по 100 тыс. руб., однако всего пять таких объявлений зафиксировано в крае для новичков. Также в этот список вошли сварщики с оплатой в 109 тыс. руб., мастера ногтевого сервиса — 110 тыс., прорабы и мастера СМР — по 120 тыс., а также DevOps-инженеры с той же средней зарплатой. Курьерам предлагают 134 тыс. руб., а наиболее высокооплачиваемыми позициями стали гейм-дизайнеры и специалисты по анализу данных — их медианные оклады превышают 200 тыс. руб., однако таких вакансий для специалистов без опыта всего шесть с начала года.

Мария Удовик