Дело промышленных масштабов

Суд рассмотрел жалобу на незаконное возбуждение уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа в отношении экс-министра промышленности Саратовской области Максима Шихалова. Защита настаивала на отсутствии квалифицирующих признаков преступления, следствие говорило об обратном. Поддержка обвиняемого президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным экс-министру не помогла: суд в удовлетворении жалобы отказал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Шихалов возглавлял АО КБ «Промышленной автоматики» с 2017 по 2025 год

Фото: Министерство промышленности Саратовской области Максим Шихалов возглавлял АО КБ «Промышленной автоматики» с 2017 по 2025 год

Фото: Министерство промышленности Саратовской области

В Кировском районном суде Саратова 19 июня состоялось рассмотрение жалобы на незаконное возбуждение уголовного дела в отношении экс-министра промышленности области и бывшего гендиректора АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» (КБПА) Максима Шихалова. Заседание провел судья Дмитрий Кочетков.

Бывшего главу саратовского минпрома обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ч. 1 ст. 285.4 УК РФ). Следствие считает, что в июле 2021 года Максим Шихалов из корыстной и личной заинтересованности согласовал ряд документов, позволяющих заключить контракт между АО «КБПА» и ООО «СЭСК» на аренду дизель-генераторной установки (ДГУ), тем самым совершил противоправные действия по неправомерному расходованию средств, предназначенных для выполнения государственного оборонного заказа, чем причинил имущественный ущерб АО «КБПА» на сумму более 19 млн руб. Уголовное дело было возбуждено 20 марта 2025 года, на следующий день его задержали в Москве, после чего поместили в изолятор временного содержания и через два дня отправили под стражу. Вскоре Шихалова госпитализировали в ОТБ-1 из-за проблем со здоровьем, где он находится уже более трех месяцев.

Адвокат Татьяна Шилова считает, что постановление о возбуждении уголовного дела необоснованно и ничем не мотивировано, повод для возбуждения дела был создан искусственно, как и ущерб в 19 млн руб., — за аренду перечислено всего 4 млн руб. Защита отмечает, что к гособоронзаказу аренда ДГУ не имеет никакого отношения — договор заключался в 2021 году, когда государство не участвовало в деятельности предприятия, акционерами были физические и юридические лица. Кроме того, закупочные процедуры проводились на сайте корпорации «Ростех», что, по мнению адвоката, делает конкурс прозрачным и честным. Потерпевших в деле также нет. По ее мнению, в указанных обстоятельствах нет каких-либо признаков, квалифицирующих действия Шихалова как преступление.

«Заключение указанного договора аренды не отразилось на сроках и качестве исполнения ни одного из гособоронзаказов, фактов нецелевого использования денежных средств не выявлено», — подчеркнула госпожа Шилова.

Также на суде выступила следователь по особо важным делам Кировского отдела по г. Саратову областного СУ СКР Екатерина Полякова. Она отметила, что жалоба на незаконное возбуждение уголовного дела не может быть удовлетворена. По ее словам, доводы адвоката являются необдуманными и необоснованными.

Максим Шихалов по видеосвязи из ОТБ-1 рассказал суду, что заявление о возбуждении уголовного дела было подготовлено в день, когда он написал заявление об увольнении из АО «КБПА» по собственному желанию, чтобы трудоустроиться руководителем в крупное оборонное предприятие в Перми.

«На следующий день должен был быть выпущен приказ о назначении меня на новую должность в город Пермь, на более крупный завод. В этот промежуток меня задержали и арестовали», — сообщил господин Шихалов.

По данным «Ъ — Средняя Волга», речь идет о «Редуктор-ПМ». Завод специализируется на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий.

Обвиняемый отметил, что взятая в аренду ДГУ обеспечивала работу предприятия без простоев, что позволило сэкономить за короткий период работы установки около 240 млн руб. Договор, о котором идет речь, был гражданско-правовым и не относился к гособоронзаказам, поэтому, считает Шихалов, речи о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа быть не может.

Зачитав письменные доказательства, среди которых допрос Шихалова в качестве свидетеля по делу бывшего замгендиректора АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» Владимира Пожарова и документы, свидетельствующие об отсутствии локальных актов закупок на предприятии, суд удалился в совещательную комнату. Вернувшись, Дмитрий Кочетков постановил отказать в удовлетворении жалобы стороны защиты.

АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» основано в Саратове в 1994 году. Основным видом деятельности является разработка и производство электронной аппаратуры, приборов для авиации, организация и проведение научных исследований и испытаний образцов военной техники. С апреля 2017 года по апрель 2025 года генеральным директором был Максим Шихалов. Ранее он возглавлял министерство промышленности Саратовской области (2015-2017 годы), был депутатом Саратовской областной думы шестого созыва.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Господин Шохин сообщил, что договор аренды был заключен ввиду отсутствия у КБПА резервного ввода электропитания. Он также отметил высокий профессионализм Максима Шихалова:

«В течение восьми лет на предприятиях, руководимых Шихаловым М.Л., государственный оборонный заказ исполнялся без срывов, за время руководства объем отгруженной продукции вырос в три раза. Под его руководством были созданы две системы автоматического управления вертолетов, системы для самолетов и ПВО».

Ранее Волжский районный суд Саратова продлил Шихалову срок содержания под стражей до 28 августа включительно.

Ольга Симонова