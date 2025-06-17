О деле саратовского экс-министра Максима Шихалова доложат главе СКР

В Волжском районном суде Саратова 16 июня прошло заседание по продлению срока содержания под стражей бывшего министра промышленности области и экс-гендиректора АО «КБПА» Максима Шихалова. Заседание, проходившее в закрытом режиме из-за упоминания сведений, касающихся гособоронзаказа, провела судья Татьяна Садомцева.

На заседании присутствовала следователь по особо важным делам Этери Ковыга, интересы прокуратуры представлял старший помощник прокурора Волжского района Дмитрий Шестаков. Оба поддержали ходатайство о продлении ареста. Адвокат Максима Шихалова, Татьяна Шилова, в свою очередь, просила смягчить меру пресечения — заменить ее на домашний арест или запрет определенных действий.

Суд, рассмотрев доводы сторон, принял решение оставить фигуранта под стражей еще на два месяца и десять дней — до 28 августа включительно. Таким образом, общее время его заключения под стражей превысит пять месяцев. По мнению защиты, подобная мера является незаконной и не имеет достаточных оснований. Адвокат утверждает, что за все время заключения проведен лишь один допрос и никакой следственной работы не ведется.

Татьяна Шилова сообщила «Ъ-Средняя Волга», что о нарушениях при производстве изложено в обращении к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Защита указывает на превышение полномочий сотрудниками Кировского следственного отдела по городу Саратову, в частности — на незаконное задержание. Главу СКР просят обратить внимание на нарушения и инициировать служебную проверку.

Максима Шихалова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ч. 1 ст. 285.4 УК РФ). Следователи связывают это с арендой дизель-генераторной установки. Якобы Максим Шихалов, будучи гендиректором «КБПА», согласовал ряд документов, позволяющих заключить контракт. На прошлом заседании обвиняемый выступил по видеосвязи и заявил о фальсификации дела.

Ольга Симонова