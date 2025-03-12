Суд в Петербурге приговорил гражданина Украины к 10 годам колонии за шпионаж

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор гражданину Украины Владиславу Сугакову. Мужчина признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж), сообщили 12 марта в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гражданин Украины Владислав Сугаков, признанный Санкт-Петербургским городским судом виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Гражданин Украины Владислав Сугаков, признанный Санкт-Петербургским городским судом виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Сугакову вменялись сбор и передача неких сведений, которые использовались против безопасности РФ. Их он передавал неназванному лицу, действующему в интересах иностранной разведки. Процесс проходил в закрытом режиме в связи с наличием грифа секретности, уточнили в пресс-службе судов.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в ИК строгого режима.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский суд признал жителя Харькова виновным в шпионаже и назначил ему 11 лет колонии.

Андрей Цедрик