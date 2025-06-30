Рим подводит мост под статью

Ввиду обязательства стран-членов НАТО повысить оборонные расходы до 5% от ВВП Италия, чьи оборонные траты пока не дотягивают даже до 2%, нашла весьма креативный выход. В Риме решили внести проект строительства самого длинного в мире подвесного моста через Мессинский пролив до Сицилии, который из-за своей дороговизны буксует уже несколько десятилетий, в графу оборонных расходов, заявив, что этот объект имеет стратегическое значение для альянса. Примут ли такую логику партнеры по НАТО, пока неясно, но итальянская оппозиция уже расценила планы властей как «издевательство над гражданами и обязательствами, взятыми в НАТО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мессинский пролив

Фото: Tony Gentile / Reuters Мессинский пролив

Фото: Tony Gentile / Reuters

В том, что касается оборонных расходов в рамках НАТО, Италия всегда была в числе отстающих. В прошлом году власти страны сообщили, что в нынешнем году на военные нужды уйдет всего 1,5% от ВВП, тогда как большинство стран-членов альянса уже вышли на целевой показатель 2%, а то и превысили его. На июньском саммите НАТО в Гааге все члены альянса, за исключением Испании, подписались под целью нарастить оборонные траты до 5% от ВВП к 2035 году. Впрочем, 1,5% из них было решено расходовать на цели, не связанные непосредственно с обороной, но важные со стратегической точки зрения, в частности на инфраструктурные проекты или кибербезопасность.

Именно под эту статью итальянские власти и решили подвести давно обсуждаемый в стране проект самого длинного в мире подвесного моста через Мессинский пролив (с предполагаемой протяженностью 3,3 км и стоимостью €13,5 млрд), соединяющий южный регион Калабрия с островом Сицилия.

Этот мост, о котором мечтал еще диктатор Бенито Муссолини, а затем и ныне покойный премьер Италии Сильвио Берлускони, в честь которого некоторые предлагают сейчас назвать это монументальное сооружение, оставался на бумаге десятилетия.

Помимо астрономических расходов, этот проект требовал особых технических решений, связанных с трудностями эксплуатации в сейсмической зоне, а также был связан с необходимостью переселения людей из зоны строительства.

Однако сейчас в Риме сочли, что квалификация моста в качестве военного проекта поможет правительству преодолеть экономические и технические барьеры, которые останавливали его строительство в прошлые годы. Еще в апреле правительство страны приняло документ, в котором было прописано, что, помимо гражданского использования, «мост через Мессинский пролив также имеет стратегическое значение для национальной и международной безопасности в связи с тем, что он будет играть ключевую роль в обороне и безопасности, облегчая перемещение итальянских вооруженных сил и союзников по НАТО».

Вслед за июньским саммитом НАТО в Гааге сторонники идеи выдать мост на Сицилию в качестве крайне важного для всего Североатлантического альянса военного объекта резко активизировались. «Мы дадим итальянцам понять, что безопасность — это более широкое понятие, чем просто танки. Чтобы добиться этого, мы сосредоточимся на инфраструктуре, которая также имеет гражданское назначение, например на мосте через (Мессинский) пролив, который попадает под концепцию обороны, учитывая, что Сицилия является платформой НАТО»,— отметил глава МИД Италии Антонио Таяни в недавнем интервью деловой газете Milano Finanza.

Проект горячо поддержал и вице-премьер Маттео Сальвини, ныне возглавляющий Министерство инфраструктуры. «Инфраструктура также является стратегической с точки зрения безопасности во многих отношениях, поэтому, если мы будем больше инвестировать в безопасность, часть стратегической инфраструктуры также станет частью этого плана безопасности»,— сказал он на прошлой неделе, уверенно заявив, что уже в июле проект будет окончательно одобрен.

Осуществлять этот мегапроект, вписанный Римом в обязательство нарастить оборонные расходы как страны-члена НАТО, в Италии решили за счет денег Евросоюза.

Заявив, что мост упростит перемещение союзных войск на четыре военные базы на Сицилии, премьер страны Джорджа Мелони потребовала от Еврокомиссии включить этот проект в план действий по военной мобильности блока, что откроет доступ к дополнительному финансированию со стороны Брюсселя.

Насколько логику итальянских властей примут в НАТО, пока неясно. Но Рим почти наверняка будет не одинок в том, чтобы вписать важные инфраструктурные проекты в статью расходов в рамках натовских обязательств. Этим же путем уже пошел британский премьер Кир Стармер, решивший переквалифицировать ряд инфраструктурных проектов из обычных в жизненно важные для национальной безопасности, чтобы тем самым исполнить цель НАТО по тратам 1,5% ВВП на инфраструктуру. В этот ряд, согласно его идеям, должны попасть, например, расходы на широкополосный интернет в сельской местности и расширение аэропорта Хитроу.

В недалеком прошлом то же ноу-хау было опробовано Болгарией и Грецией, пытавшимися получить от НАТО и ЕС деньги на строительство дорог, соединяющих две страны, под тем предлогом, что они станут жизненно важным путем для транспортировки войск и военной техники альянса на его восточный фланг для сдерживания потенциального российского вторжения.

В самой же Италии между тем идею правоцентристского правительства одобрили далеко не все. «Это издевательство над гражданами и обязательствами, взятыми в НАТО. Я сомневаюсь, что этот блеф правительства будет принят. Правительству следует остановиться и не выставлять себя дураками на международной арене, что сделает Италию посмешищем»,— отметил евродепутат от оппозиционного движения «5 звезд» Джузеппе Анточи.

Наталия Портякова