The Telegraph узнала о борьбе британских школ с прогулами в день выхода GTA VI
Школы Англии призывали родителей отправить детей на занятия 19 ноября, опасаясь массовых пропусков из-за выхода Grand Theft Auto (GTA) VI, сообщила The Telegraph. Однако утром в день релиза игры число отсутствовавших учеников оказалось примерно на 35 тыс. больше, чем в среднем за понедельник—среду той же недели. Издание приводит данные системы управления школами Arbor.
Некоторые школы обещали допустить учеников к розыгрышу призов, если те придут на уроки. Одна из школ Бирмингема планировала забирать отсутствующих на микроавтобусе и привозить на занятия. Новая часть игры Rockstar стала доступна британским пользователям в полночь 19 ноября. Возрастной рейтинг у GTA VI — 18+.
Согласно утренним отметкам, посещаемость составила 88,8% против среднего уровня 91,3% за первые три дня недели. Это минимум за две недели. Выборка Arbor охватывает более 1,3 млн учеников из 1,4 тыс. средних школ — менее половины таких школ Англии. Поэтому общее число дополнительно пропустивших занятия могло быть выше, отмечает газета.