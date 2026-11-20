Некоторые школы обещали допустить учеников к розыгрышу призов, если те придут на уроки. Одна из школ Бирмингема планировала забирать отсутствующих на микроавтобусе и привозить на занятия. Новая часть игры Rockstar стала доступна британским пользователям в полночь 19 ноября. Возрастной рейтинг у GTA VI — 18+.