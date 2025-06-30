Как пытались построить мост на Сицилию

Первые попытки соединить Сицилию с материком были предприняты еще в Древнем Риме. По мнению ученых, понтонный мост существовал в III веке до н. э. в период Пунических войн Рима с Карфагеном, недолго использовался для переправы через Мессинский пролив завоеванных римскими войсками трофеев и был разобран из-за помех для судоходства.

В 1861 году Сицилия стала частью Италии, объединенной в королевство. В 1870-м инженер Карло Навоне предлагал вариант подземного туннеля, который должен был соединить остров с провинцией Калабрия на материковой части Италии. Мессинский пролив относится к зоне высокой сейсмической активности и после землетрясения в 1908-м города Мессина с одной стороны пролива и Реджо-ди-Калабрия — с другой оказались почти разрушены, что отсрочило все проекты.

В 1921 году идея подводного тоннеля снова обсуждалась на государственном уровне. После прихода к власти лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини появилась идея строительства моста через пролив как «символа величия» Италии. К 1934 году появились и первые проекты, на которые не хватило ресурсов из-за участия страны во Второй мировой войне. В 1956-м архитектор Армандо Бразини предложил очередной план строительства моста через пролив, но и он не был реализован.

Национальный конкурс 1969 года привлек около 150 проектов моста, к 1986 году инженеры подготовили сметы для нескольких его концепций. В 1992 году был представлен улучшенный проект, утвержденный правительством Сильвио Берлускони, но тогда его реализацию отложили по политическим причинам. Журнал Spiegel называл проект «мечтой Берлускони», который на его втором премьерском сроке в 2001–2005 годах описывали как «современное чудо света».

Проект был отменен в 2006 году правительством Романо Проди, но возрожден Берлускони в марте 2009-го, когда его новое правительство выделило на строительство моста €1,3 млрд. Правительство Марио Монти заморозило этот проект в феврале 2013 года из-за бюджетных ограничений, но в марте 2023 года проект подвесного моста протяженностью 3,3 км был возрожден решением правительства Джорджи Мелони. Завершение строительства намечено на 2032 год.

Милена Двойченкова