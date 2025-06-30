Сбербанк выплатит рекордные дивиденды за 2024 год

Годовое собрание акционеров Сбербанка (MOEX: SBER) 30 июня утвердило размер дивидендов за 2024 год. Банк выплатит рекордный объем дивидендов — 786,9 млрд руб., что обеспечит доходность около 11%, или 34,84 руб. на акцию. Всего на дивиденды будет направлено 50,6% от чистой прибыли по РСБУ и 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сообщалось ранее, Сбербанк направит на специальные счета типа «С» около 25% от суммы дивидендных выплат за 2024 год. Еще 50% уйдут в бюджет (основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство).

Стратегия Сбербанка предполагает выплату в 2024–2026 годах дивидендов в размере 50% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2023 года банк выплатил акционерам 750 млрд руб. (50% чистой прибыли группы) из расчета 33,3 руб. на акцию.

30 июня также пройдет годовое собрание акционеров второго в стране банка — ВТБ. Результаты голосования акционеров пока не известны. Наблюдательный совет ВТБ в конце апреля вопреки ожиданиям рынка рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год, или 275,75 млрд руб. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 25,58 руб., на одну привилегированную акцию первого типа — 0,002654 руб., на одну привилегированную акцию второго типа — 0,026540 руб.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Дивиденды идут на рекорд».

Ксения Дементьева