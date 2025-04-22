Дивиденды идут на рекорд

«Сбер» второй год подряд выплатит рекордные дивиденды. По итогам 2024-го их размер может составить почти 787 млрд руб. Половина этой суммы будет направлена в Фонд национального благосостояния, остальное инвесторам. Прибыль компании за прошлый год стала рекордной — 1,58 трлн руб., это выше результата 2023 года почти на 5%. Наблюдательный совет банка рекомендовал выплату вознаграждения в размере 34,84 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. Окончательное решение по дивидендам будет утверждено 30 июня на годовом собрании акционеров банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Экономический успех компании объясняется тем, что «Сбер» — не только финансовая группа, говорит эксперт по инвестициям Эван Голованов: «На самом деле это достаточно ожидаемо, потому что высокая ключевая ставка традиционно для банковского сектора может быть попутным ветром. Я предполагаю, что политика Банка России, который будет поддерживать высокую ключевую ставку, продлится на протяжении этого года. В 2026-м мы тоже не увидим очень быстрого снижения, поэтому Сбербанк (MOEX: SBER) продолжит зарабатывать.

Дело не только в их профильном бизнесе. Если посмотреть на проекты, которые реализует компания, то "Сбер" — это уже суперкорпорация, потому что у них есть проекты в девелопменте, у них есть искусственный интеллект GigaChat, у них даже есть HealthTech — "СберЗдоровье". По такой траектории укрупнения и будут двигаться ключевые компании на российском фондовом рынке. Сбербанк — это как раз такой игрок, который на всех рынках пытается занять центральную позицию, поэтому я думаю, что за счет такого уникального положения на рынке "Сбер" будет в своем секторе оставаться лидирующей компанией».

О выплате дивидендов в этом году объявила 21 российская компания, подсчитывал РБК. Среди компаний, рекомендовавших выплату вознаграждений: ЛУКОЙЛ, «Татнефть», «Яндекс», «Интер РАО», «Т-Технологии», банки «Санкт-Петербург» и «Авангард». Вероятнее всего от выплаты дивидендов в этом году откажутся «Газпром» и ВТБ, говорит старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Бартенев: «С начала мая до середины июня у нас ряд компаний выплатит традиционно дивиденды. Их доходность неплохая относительно облигаций федерального займа, не такая высокая, но я бы концентрировался на трех компаниях.

Во-первых, "Транснефть" показала сильные результаты за 2024 год — одну из самых высоких доходностей в нефтегазовом секторе, это порядка 15%. Во-вторых, в нефтегазовом секторе традиционно лидирует ЛУКОЙЛ. Не столько интересен размер дивиденда, сколько рост компании перед выплатой. Дивидендная доходность ЛУКОЙЛа сейчас порядка 8%. По-прежнему по дивидендам неплохо смотрится финансовый сектор. Наблюдательный совет Мосбирже порекомендовал выплачивать дивиденды, дивдоходность Московской биржи к текущей цене составляет порядка 11-12%. Что касается ВТБ, на мой взгляд, он не будет ничего выплачивать акционерам в ближайшие 12 месяцев.

При этом мы видим волну отказов от дивидендов среди сталелитейщиков, эта позиция понятна. В нефтегазовом секторе сейчас в принципе доходности есть, но не сильно большие».

Основной акционер «Сбера» — государство: с 2020 года Фонду национального благосостояния (ФНБ) принадлежит 50% плюс одна акция банка. Остальные бумаги находятся в свободном обращении и сосредоточены у юридических лиц и частных инвесторов.

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Юлия Савина