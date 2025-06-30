Банкрот АО «Элеватор» не смог реализовать активы на аукционе

Электронные торги по продаже имущества АО «Элеватор» в Буденновске признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок участников. Об этом сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий предприятия Олег Луговенко объявил о проведении аукциона 15 мая. Начальная цена лота составила 226 млн рублей.

На продажу выставлялся единый лот, включающий 155 объектов недвижимости, 100 единиц движимого имущества и товарно-материальные ценности 763 наименований. Активы расположены в Буденновске по адресам: улица Полющенко, 139 и улица Промышленная, 1Д.

Здания и сооружения размещены на арендованных земельных участках общей площадью 346,4 тыс. кв. м. Покупателю передается право пользования землей с последующим переоформлением за его счет.

Арбитражный суд Ставропольского края признал предприятие банкротом в январе 2024 года по собственному заявлению компании. Общая сумма требований кредиторов достигает 187,2 млн рублей.

АО «Элеватор» — крупнейший зерновой комплекс восточной зоны Ставропольского края. Предприятие включает два элеватора и 19 складов общей емкостью 147,4 тыс. тонн. Технические мощности позволяют принимать до 4,2 тыс. тонн продукции в сутки и отгружать до 3 тыс. тонн ежедневно.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Элеватор» зарегистрировано в 1993 году в Буденновске. Основной вид деятельности — хранение и складирование зерна. Учредители — АО «ОЗК» и ООО «Русэлко» (г. Москва). Уставный капитал общества составляет 34 тыс. руб. Выручка компании за 2024 год составляет 67,3 млн руб., убыток — 26,6 млн руб.

Тат Гаспарян