Имущество АО «Элеватор» в Буденновске выставили на торги за 226 млн рублей

Конкурсный управляющий АО «Элеватор» Олег Луговенко объявил о проведении электронных торгов по продаже имущества предприятия с начальной ценой 226 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На продажу выставлен единый лот, включающий 155 объектов недвижимости (зданий и сооружений), 100 единиц движимого имущества (машин, оборудования и транспортных средств), а также товарно-материальные ценности 763 наименований.

Имущество расположено в Буденновске по адресам: улица Полющенко, 139 и улица Промышленная, 1Д. Здания и сооружения размещены на арендованных земельных участках. Первый участок площадью 198,7 тыс. кв. м находится на улице Промышленной, второй площадью 147,7 тыс. кв. м — на улице Полющенко.

Покупателю вместе с правом собственности на имущество перейдет право пользования указанными земельными участками. Переоформление земли будет произведено после регистрации перехода права собственности за счет покупателя.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Элеватор» зарегистрировано в 1993 году в Буденновске. Основной вид деятельности — хранение и складирование зерна. Учредители — АО «ОЗК» и ООО «Русэлко» (г. Москва). Уставный капитал общества составляет 34 тыс. руб. Выручка компании за 2024 год составляет 67,3 млн руб., убыток — 26,6 млн руб.

Аукцион состоится 25 июня.

Арбитражный суд Ставропольского края признал ООО «Элеватор» банкротом в январе 2024 года по заявлению самого предприятия. В реестр требований кредиторов должника включены требования в общей сумме 187,2 млн руб. Дебиторская задолженность общества на 30 июня 2024 года составила 40 млн руб.

АО «Элеватор» представляет собой крупнейший зерновой комплекс восточной зоны Ставропольского края по объемам вертикального хранения, приемке и отгрузке сельхозпродукции.

Предприятие выполняет функции хранителя зерна Федерального интервенционного фонда и располагается на двух автономных производственных участках, указано на сайте компании. В состав активов входят два зерновых элеватора и девятнадцать складов с общей емкостью хранения 147,4 тыс. т.

Технические возможности предприятия позволяют принимать до 4,2 тыс. т продукции в сутки и отгружать до 3 тыс. т ежедневно как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

Тат Гаспарян