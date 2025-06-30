Завод по переработке рыбы в Азове рассчитывают построить в 2027 году

В Азове к 2027 году ООО «Рыбная ферма «Экодон» планирует построить завод по переработке рыбы и рыбопродуктов. Объем инвестиций в проект может составить 500 млн руб. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные минэкономразвития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что после реализации проекта на рыбзаводе будет создано 70 новых рабочих мест. Объем производства готовой рыбной продукции составит до 60 т в сутки.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2024 году объем производства товарной рыбы ООО «Рыбная ферма «Экодон» составил 60 т. В целом за год в регионе было произведено 24 тыс. т рыбной продукции.

Наталья Белоштейн