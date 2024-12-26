Донские предприятия произвели более 24 тысяч тонн рыбы в 2024 году

В Ростовской области объем производства товарной рыбы составил 24,2 тыс. т в 2024 году, что соответствует показателям прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, рыбоводческие хозяйства Азовского района по выращиванию осетровых видов рыб и форели ООО «Рыбная ферма «ЭКОДОН» и завод по производству кормов для ценных объектов аквакультуры ООО «Икориум» выращивают примерно 60 т рыбы, а также производят 40 т корма для ценных пород (осетр, форель, лосось, кета и белуга).

Заместитель губернатора — министр сельского хозяйства Ростовской области отметил со ссылкой на Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства, что объем вылова водных биоресурсов в текущем году достиг 7,5 тыс. т. Это на 7% больше, чем в прошлом году. Производство продукции рыбопереработки составляет 18,3 тыс. т, что соответствует уровню прошлого года.

В 2024 году на поддержку рыбного хозяйственного комплекса из бюджета донского региона выделили около 116 млн руб.

Анна Анисова