Баку назвал провокацией и фейком заявление диаспоры в России с критикой

Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой заявил, что пост Telegram-канала «АДР — Азербайджанская диаспора России» с критикой политики Баку в отношении Москвы — фейк и «провокационное заявление», не связанное с азербайджанской общиной в России.

«Статья является провокационным заявлением относительно последних событий, связанных с представителями азербайджанской диаспоры в России. ...Распространение подобной информации фейковым Telegram-каналом является провокацией, направленной против нашей страны и наших соотечественников, проживающих в России»,— добавили в Госкомитете.

В публикации Telegram-канала говорилось, что власти Баку занимаются «политиканством», нацеленным на подрыв отношений с Москвой, вместо поддержки своих граждан в России.

27 июня в Екатеринбурге в рамках расследования убийств 2001, 2010 и 2011 годов были задержаны представители азербайджанской диаспоры. МИД Азербайджана сообщил о пострадавших, требуя наказать виновных в насилии. По данным РБК, скончались братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, у которых, по информации E1.ru, возникли проблемы с сердцем.

МИД России заявил, что задержания связаны с расследованием тяжких преступлений, а временный поверенный Петр Волоковых заверил, что ситуация под контролем. 29 июня Минкультуры Азербайджана отменило все совместные с Россией культурные мероприятия, а азербайджанская делегация отказалась от участия в заседании межпарламентской комиссии из-за «целенаправленных убийств и насилия».