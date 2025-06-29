Кремль надеется на определение сроков встречи с Киевом в ближайшее время

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ надеется на определение сроков третьего раунда переговоров с Украиной в ближайшее время. Слова представителя Кремля привел белорусский телеканал "Первый информационный" на полях встреч в формате ЕАЭС в Минске 26-27 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет, в ближайшее время пока нет (не намечены новые встречи — “Ъ”). Мы ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны»,— сказал представитель Кремля.

Ранее господин Песков отметил, что динамика переговоров по решению российско-украинского конфликта во многом зависит от эффективности посредничества США.