Песков: динамика переговоров по Украине во многом зависит от Вашингтона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что динамика переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта во многом зависит от позиции Киева и эффективности посредничества Вашингтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона»,— сказал Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Как добавил пресс-секретарь, в ходе переговоров также важно учитывать реальное положение дел. По его словам, все перечисленные факторы «образуют общую картину». Он сказал, что она «сложная, непростая, но будет зависеть именно от них».