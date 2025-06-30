Комиссаров призывают в цех

Белому дому предложено зафиксировать формальный отказ от приоритета импортозамещения в пользу политики технологического развития — Минпромторг подготовил проект переформатирования созданной в 2015 году комиссии по импортозамещению в правительственную комиссию по промышленности. Новый орган сконцентрируется на поддержке компаний РФ и их разработок вместо попыток пересоздать иностранные технологии и наращивать локализацию зарубежных производителей. Решение закрепляет приоритет технологической политики и фиксирует исчерпание потенциала легкого импортозамещения — после 2022 года самостоятельно или с помощью дружественных стран часть импорта заместить удалось, но для структурной трансформации экономики необходимо создавать механизмы воплощения собственных инноваций в конечный продукт для экономики предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова возглавляемый Антоном Алихановым Минпромторг готовится предложить Михаилу Мишустину отказаться от импортозамещения ради самостоятельной промполитики и создать для этого новую правкомиссию

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ По поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова возглавляемый Антоном Алихановым Минпромторг готовится предложить Михаилу Мишустину отказаться от импортозамещения ради самостоятельной промполитики и создать для этого новую правкомиссию

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минпромторг предлагает заменить правительственную комиссию по импортозамещению на правкомиссию по промышленности. Фокус органа управления промышленной политикой также предложено сместить с попыток заменить зарубежные продукты на создание высокотехнологичной продукции для экономики предложения. Опубликованный на regulation.gov.ru проект постановления правительства разработан Минпромторгом по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова, ожидается, что возглавит новый орган сам первый вице-премьер.

В министерстве рассчитывают, что в состав полномочий комиссии войдут вопросы снижения избыточных административных барьеров и издержек промышленных предприятий, что поспособствует совершенствованию системы управления промышленной политикой и обеспечению технологического лидерства: она позволит усилить координацию органов власти в реализации промполитики.

Комиссия по импортозамещению создавалась в 2015 году после первых крымских санкций — там чиновники пытались свести госкомпании с российскими производителями для замещения иностранных комплектующих и оборудования. Однако санкционный режим был относительно мягким, и заказчикам было выгоднее наладить поставки альтернативными маршрутами, чем инвестировать в более дорогие отечественные разработки без гарантий качества. При этом замещение отдельных узлов проектов компаний, ориентированных на глобальный рынок комплектующих и оборудования, зачастую требовало изменения проектов и техпроцессов, что в итоге обходилось неприемлемо дорого или оказывалось невозможным.

Ситуация изменилась в 2022 году: тогда в условиях санкционного шока компании наряду с закупками через дружественные страны активно занялись и реинжинирингом проектов — правкомиссия ускоренно сводила заказчиков и российских производителей. Это продолжалось несколько лет, и к 2025 году потенциал простого импортозамещения, не требующего выстраивания целых отраслей и научного поиска, был исчерпан: для структурной трансформации экономики и роста производств нужны собственная технологическая база, разработки и выстраивание цепочек от технологии до конечного товара.

Соответственно, и правкомиссия по импортозамещению перестала отвечать задачам новой экономики. В правительстве тем временем готовили нормативную базу для запуска нового процесса — ее основой является закон «О технологической политике». Теперь регуляторы нацелены выявлять долгосрочные потребности экономики в технологиях, обеспечить всю цепочку от создания до реализации технологии мерами поддержки и рыночными финансированием и спросом, в том числе за счет гарантированных закупок результатов (см. “Ъ” от 14 апреля).

Новая комиссия и займется обеспечением технологического лидерства: ей предстоит координировать процесс удовлетворения потребности промышленности в нужной ей продукции, в том числе создавая новую систему мер поддержки и правовое регулирование.

Новый орган проконтролирует эффективность вовлечения в процесс госмонополий и госкомпаний — их инвестиции в технологии.

Комиссия займется и продвижением индустриальных товаров на внешних рынках, де-факто речь идет о дополнительном стимулировании экспорта конкурентоспособной российской продукции. По сравнению с 2022 годом взгляды на международное сотрудничество действительно изменились: усилия по созданию в РФ собственной технологической базы больше не сводятся к попыткам отстроить весь процесс внутри. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) господин Мантуров говорил о выстраивании «защищенных» кооперационных цепочек и в контексте сотрудничества с Индонезией. Запрос не только на бюджетное, но и на иностранные финансирование и спрос указывает на признание — разработка технологий и разворачивание в РФ капиталоемких проектов для выпуска высокотехнологичной продукции невозможны в пределах одной страны. Также на ПМЭФ первый вице-премьер сообщил, что ряд отраслей не требуют бюджетных инвестиций и господдержки в прямом виде, им государство может оказать регуляторную поддержку. Такая позиция соответствует бюджетным ограничениям Минфина: денег на новые потребности в казне нет. Впрочем, в правкомиссии по промышленности создадут подкомиссию по согласованию закупок, а также координационные советы по импортозамещению нефтегазового оборудования и химической и нефтегазохимической продукции, а по запросу — и по отдельным отраслям.

Сейчас в правкомиссии по импортозамещению действуют две подкомиссии — по гражданским отраслям и отраслям оборонно-промышленного комплекса. Такая структура также утратила смысл: с 2022 года предприятия ВПК нарастили выпуск военной продукции, стимулировав производство в связанных гражданских отраслях и рост экономики. На ПМЭФ президент и вовсе констатировал ненужность разделения гражданских и военных отраслей. Суть высказывания заключалась в том, что вопрос в равной степени упирается в технологическое обеспечение тех и других, однако это создает проблему распространения в промышленности технологий двойного назначения, контролем которых, вероятно, также придется заниматься новому органу правительства.

Анна Королева, Диана Галиева, Олег Сапожков