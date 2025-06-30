В ожидании частников

Жесткая бюджетная политика, ожидающая Россию в ближайшие годы, сделала неизбежным возврат к обсуждению способов улучшить инвестиционный климат — и привлечь частные деньги к решению общих проблем. Российским предприятиям для этого обещали решение сугубо хозяйственных вопросов: от сокращения сроков присоединения к сетям до смягчения регулирования для развития перспективных отраслей. Для иностранных же инвесторов пытались формулировать правила возвращения на российский рынок. Однако едины участники форума оказались лишь в том, что России нужны иностранные капвложения — позиции же по условиям возвращения заметно различаются. Чиновники ждут от иностранцев и компенсации ущерба от их ухода с рынка после 2022 года, и изменения фокусировки вложений на высокотехнологичные отрасли, и гарантий несоздания помех российскому бизнесу. При этом официальных заявок на возвращение в Россию иностранных компаний пока нет, хотя участникам ПМЭФ казалось, что теперь наконец все меняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как обеспечить сбалансированный, устойчивый, долгосрочный рост экономики — главный вопрос прошедшего ПМЭФ-2025. И ответ на него знали все участники форума заблаговременно — это рост вложений в нее частных средств. К июню 2025 года уже стало достоверно известно: Минфин не планирует увеличивать расходы бюджета, резервов нет — все расписано «до копеечки», подтвердил на главной макросессии ПМЭФ глава ведомства Антон Силуанов. Банк России на протяжении года давал еще более прозрачные сигналы: цель по инфляции неизменна, смягчение денежно-кредитной политики возможно по мере замедления темпов роста цен и снижения инфляционных ожиданий населения, и глава ЦБ Эльвира Набиуллина бодро подтверждала: все так и будет.

Ситуация с частными инвестициями при этом выглядит не так однозначно. Данные Росстата об инвестициях российских предприятий за первый квартал 2025 года зафиксировали рост капвложений в РФ на 8,7% к тому же кварталу прошлого года — это заметное ускорение в сравнении со второй половиной 2024 года, но в сравнении с его первым кварталом (14,8%) рост капвложений компаний замедлился почти вдвое. Отраслевая динамика вложений свидетельствовала, что структурная трансформация, вызванная войной и международной изоляцией, идет: высокая инвестактивность сохранялась в связанных с военным производством отраслях, однако начала смещаться в потребительские, ведомая неудовлетворенным спросом. Однако в условиях охлаждения перегретой экономики в Минэкономики прогнозируют совокупный рост инвестиций по итогам 2025 года в 1,7% — де-факто потенциал «простого» импортозамещения после ухода иностранных компаний бизнес уже реализовал, а для вовлечения компаний в сложные проекты, реализацию нацпроектов и проектов развития нужны инициативы со стороны государства.

Глава Минэкономики Максим Решетников констатировал, что в России «очень приличный инвестиционный климат», но этого недостаточно — есть проблемы, например, в «той же энергетике». На двух сессиях разобраться в системных проблемах инвестсреды пытался глава комитета Госдумы по бюджету и финансам Андрей Макаров, напоминая о неработающих правовых институтах, и незащищенности прав собственности в частности, однако чиновники правительства концентрировались на более практических вопросах, решение которых им по крайней мере подвластно.

Вице-премьер Александр Новак, ссылаясь на оценки 400 тыс. предпринимателей, рапортовал об успехах предыдущих подходов к улучшению инвестклимата. Так, сроки выдачи разрешительной документации стабильны в последние три года, но по разрешению на строительство на 19 дней сократился разрыв между худшим и лучшим значением регионов. Впервые за четыре года сокращаются сроки по газоснабжению, средние сроки подключения к электросетям остались на уровне трех лет. Оценка качества дорожных сетей предпринимателями выросла за последние три года на 10%. Выросла доля регионов, передающих земельные участки в аренду без торгов — только 15% регионов предпочитают аренду через торги.

Проблемы в докладе вице-премьера также перечислялись, хотя и довольно приземленные: почти половина предпринимателей в 2024 году жаловались на внеплановое отключение широкополосного интернета. Средние сроки подключения организации к интернету составляют восемь рабочих дней. После снятия моратория незначительно растет число контрольно-надзорных мероприятий, участились случаи коррупции со стороны госорганов и госмонополий. Низкие оценки бизнес дал кадровой доступности: 2,97 балла из 5 по квалифицированным сотрудникам, 3,09 из 5 — по остальным. На поиск квалифицированного работника бизнес тратит в среднем на 60% больше времени и в два раза больше денег.

Максим Решетников обещал перезагрузку инвестиционному климату — для этого по поручению президента правительство совместно с регионами и Агентством стратегических инициатив разрабатывает Национальную модель ведения бизнеса. Де-факто это продолжение работы ведомства в рамках плана трансформации делового климата — в нем в том числе задачи по расшивке регулирования, повышению качества госуслуг для бизнеса, решению проблем техприсоединения и т. д. Александр Новак объяснял: для разработки нацмодели ведения бизнеса созданы 11 рабочих групп, покрывающих этапы жизненного цикла ведения бизнеса,— регистрацию предприятия, его работу, реализацию экспортного потенциала и т. д. К концу 2025 года новую модель утвердят, а с 2026 года запустят в работу.

Формальная рамка этого процесса — президентская цель по наращиванию инвестиций к 2030 году на 60%, а также позиции в международных рейтингах, в частности в рейтинге Всемирного банка B-READY (Business Ready в 2024 году заменил прежний рейтинг Doing Business). По данным самообследования, Россия находится в этом рейтинге на 4-м месте среди 50 развивающихся стран (охват вырастет до 180 стран в 2026 году). Цель — войти к 2030 году в двадцатку лучших стран.

Ориентация на международные рейтинги вряд ли имеет смысл без признания роли иностранных инвесторов в экономическом росте. И варианты возвращения иностранного капитала в Россию на ПМЭФ-2025 были в числе главных тем, однако их обсуждение, по крайней мере в публичном поле, не выглядело законченным. Выводов два: иностранные деньги России, несомненно, нужны, но как убедить иностранцев, что спрос с них выше и в России они должны не только зарабатывать, развивать технологии, растить квалифицированные кадры, но еще и включиться в решение задач российского государства и быть полезными обществу, непонятно.

Ключевая сессия по теме с много говорящим названием «Уйти, чтобы вернуться. Остаться, чтобы расцвести. Нужны ли Росси иностранные инвестиции?» была назначена на 20 июня и предполагалась публичной — о том, что обсуждение будет закрытым, журналисты узнали в процессе: «внешних» слушателей попросили покинуть зал, трансляцию происходящего там также отменили.

Как выяснил “Ъ”, оставшимся на сессии участникам представили исследование Б1 «Балансируя между внешним давлением и собственными интересами: вызовы и перспективы для международных компаний в России». Ведение бизнеса в России видится иностранным компаниям рискованным: 77% оценивают этот риск выше среднего (в 2023 году доля была заметно выше — 85%), но доходным (за полтора года с 47% до 63% выросла доля тех, кто ожидает, что годовая выручка компании увеличится). При этом 92% иностранцев называют свой бизнес в России успешным. В 95% компаний решения принимает российский менеджмент, а 43% переносят новые функции в локальный офис (23% в 2023 году). Некоторые иностранные компании, покинувшие рынок, думают о возвращении — 7 из 13, которых удалось опросить с помощью Американской торговой палаты в России.

Возможные режимы возращения иностранных компаний на сессии также обсудили. По сообщениям РСПП, исполнительный вице-президент делового объединения Мария Глухова рассказала, что в РСПП действует профильная рабочая группа, которая настаивает на правовой определенности, транспарентности процедур, конструктивном диалоге власти с бизнесом и учете различий в моделях ухода иностранных компаний. Отдельно обсуждалось, на какие компании должны распространяться ограничения, какая правительственная структура будет принимать решения по «возвращенцам», как защитить российские компании, работающие на рынках, куда могут вернуться иностранцы. Позиции участников сессии раскрыты не были.

На полях ПМЭФ тему комментировал журналистам глава РСПП Александр Шохин: «Мы сторонники того, что надо не в ручном режиме все это делать — "этого пущу, этого не пущу, этот извинился, а этот извинился, но держал фигу в кармане" и так далее. Нужно через закон установить вот эти правила, которые, во-первых, позволят теоретически возвращаться иностранным компаниям, но, с другой стороны, мы должны также дать возможность российским компаниям, инвестировавшим в импортозамещение, в развитие и так далее, не потерять те ниши, которые они заняли». На случай не предусмотренных законом обстоятельств вопрос должна рассматривать правительственная комиссия по иностранным инвестициям по аналогии с тем, как она принимала решение по условиям ухода компаний из РФ.

Первый вице-премьер Денис Мантуров подтвердил, что Россия не отказывается от иностранных инвестиций, но выдвигает требования к их качеству. Инвестиции должны быть «умными», нацеленными не только на экстенсивное развитие и наращивание мощностей, но и на создание новых высокотехнологичных отраслей и подготовку для них кадров. Среди важных принципов работы иностранных компаний господин Мантуров назвал контроль бизнеса российскими бенефициарами. «Все новые специнвестконтракты, в частности по автопрому, заключаются именно на этих принципах»,— добавил он. Сегменты отечественного рынка, где собственные мощности только формируются, обещано защитить — преференциями в госзаказе.

Советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что одним из условий возвращения ушедших из РФ иностранных компаний станет возмещение нанесенного ущерба: «Они нам нанесли значительный ущерб. И этот ущерб, мы надеемся, что они его возместят». Однако ни одной заявки на возвращение от иностранных компаний, покинувших Россию, пока не поступало. Впрочем, по оценкам Антона Силуанова, ситуация меняется: интерес к вложениям в Россию растет, но деталей власти не раскрывают.

Диана Галиева