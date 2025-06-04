Вклады дешевеют

К началу июня 2025 года средние ставки по вкладам граждан в крупнейших банках опустились до полугодового минимума. По оценкам экспертов, снижение ставок станет долгосрочным трендом. Банкиры ожидают, что вкладчики попытаются зафиксировать доходность, перекладывая средства в более долгосрочные депозиты. В целом же депозитная база вырастет по итогам года примерно на 10%, что почти втрое меньше, чем в 2024-м, но вполне соответствует тенденции замедления роста кредитования, полагают в рейтинговых агентствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным финансового маркетплейса «Финуслуги», средняя ставка по полугодовому вкладу в топ-50 банков опустилась до минимума с октября 2024 года. На текущий момент средняя ставка по полугодовому вкладу в топ-50 банков составляет 19,3%, по годовому вкладу — 18,6% годовых, свидетельствуют данные маркетплейса. К началу июня 2025 года максимальная ставка по полугодовому вкладу в банках топ-50 составляет 20,8% годовых, а по годовому вкладу — 20,75%, отмечает старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин.

Данные значения уже ниже текущего уровня ключевой ставки (21%) и продолжают снижение, несмотря на ее сохранение на текущем уровне с 28 октября 2024 года. «Впрочем, в среднесрочной перспективе начало цикла снижения ключевой ставки неизбежно,— отмечает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.— Фондирование будет дешеветь, и, учитывая сроки, на которые оформляются вклады, лучше начать корректировку ставок пассивных операций заранее».

Снижение ставок банками началось в начале 2025 года, при этом приток средств населения на протяжении первых четырех месяцев был неоднородным, следует из данных ЦБ. Так, в январе наблюдался сезонный отток средств (–0,8%, –0,5 трлн руб.; после +7,2%, +3,9 трлн руб. в декабре). Февраль показал увеличение средств (+1,9%, +1,1 трлн руб.). В марте рост замедлился (+0,8%, +0,5 трлн руб.). В апреле средства населения в банках значительно увеличились — на 2,8% (+1,6 трлн руб.), что ЦБ также связывает с индексацией пенсий и пособий и более ранней их выплатой перед майскими праздниками. При этом увеличение средств на срочных вкладах в рублях сопоставимо с мартом (+0,6 трлн руб., +1,6%), следует из данных ЦБ.

Банкиры и эксперты считают, что на фоне снижения ставок темпы роста депозитной базы замедлятся. По оценке «Эксперт РА», в 2025 году прирост средств физлиц на счетах и вкладах может составить около 10% (в 2024 году — 28%). В АКРА отмечают, что «с начала года средства физлиц выросли чуть более чем на 3%, можно ожидать, что такие темпы будут сохраняться и в последующие месяцы». В ВТБ объем привлеченных средств в рублях за пять месяцев вырос более чем на 300 млрд руб. и перешагнул отметку 10,9 трлн руб. По итогам первого полугодия рублевый портфель сбережений в России превысит 57,5 трлн (+7,3%), а в конце года может достичь 65 трлн (+21%), прогнозируют там.

Понижение ставок может способствовать перетоку вкладов из коротких в более длинные, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов обращает внимание, что многие клиенты стремятся зафиксировать действующие условия и открывают более длинные вклады: предпочтения сместились от 3–6 месяцев к 6–12 месяцам. При этом в ПСБ прогнозируют, что если в ближайшее время ключевая ставка будет снижаться, то ставки по долгосрочным вкладам (от года) на банковском рынке могут к концу года упасть до 12–13%.

Игорь Алутин обращает внимание на то, что текущий цикл снижения ставок по вкладам не имеет существенного влияния на поведение вкладчиков. Как показал опрос, проведенный «Финуслугами», 27% россиян снижения вообще не заметили. Рублевые депозиты остаются одним из самых доходных финансовых инструментов, отмечает Игорь Алутин. Антон Павлов полагает, что снижение сберегательной активности населения и переход к активному потреблению могут произойти при снижении ключевой ставки до 10–12%.

В снижении ставок по вкладам и уменьшении темпов роста привлеченных средств эксперты не видят рисков для банковской системы. Так, Юрий Беликов отмечает, что, учитывая замедление кредитования, такая тенденция является целесообразной. Управляющий директор АКРА Валерий Пивень считает, что по мере смягчения денежно-кредитной политики средства физических лиц могут перетекать в другие активы, однако это едва ли будет сопровождаться ростом риска ликвидности.

Елена Ванюшина, Ксения Дементьева