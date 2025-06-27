Что известно о столкновениях между священниками и силовиками в Армении

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине, где расположена резиденция католикоса всех армян, силовики попытались задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна. Его обвиняют в публичных призывах к захвату власти. После столкновения силовиков со священниками и верующими архиепископ решил добровольно явиться к следователям. Хронология и причины конфликта — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники Службы национальной безопасности Армении у резиденции Католикоса в Эчмиадзине

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Сотрудники Службы национальной безопасности Армении у резиденции Католикоса в Эчмиадзине

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Что произошло

26 июня Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в отношении главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэла Аджапахяна по статье о призывах к узурпации власти.

Утром 27 июня сотрудники Службы нацбезопасности и полиция попытались задержать Аджапахяна в Первопрестольном Святом Эчмиадзине (духовный центр ААЦ и резиденция католикоса всех армян).

Пройти на территорию монастырского комплекса силовикам помешали священники, затем к ним присоединились несколько десятков верующих. Между ними произошла драка.

Спецназу удалось взломать один из запасных входов в комплекс, бойцы начали проникать на территорию. Вскоре прибыло подкрепление из числа криминальной полиции.

На подмогу представителям духовенства и прихожанам приехали сторонники оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею». В ответ власти перекрыли проспект Исакова, по которому протестующие добирались до Эчмиадзина.

Архиепископ вышел к силовикам в сопровождении адвоката Ара Зограбяна и Католикоса всех армян Гарегина II, однако прихожане не позволили увезти его.

«Из соображений безопасности» правоохранительные органы покинули резиденцию. По данным Armenia Today, Микаэлу Аджапахяну дали два часа, чтобы прийти в СК, а в противном случае пригрозили начать штурм в резиденции.

Граждане заблокировали проезд Микаэлу Аджапахяну, призывая его не появляться у следователя. В итоге архиепископ решил идти пешком в сопровождении верующих. Через несколько километров он все-таки сел в машину.

Сейчас он находится в здании Следственного комитета, у стен которого выстроились десятки полицейских.

Более 20 человек, вышедших в поддержку архиепископа, задержали. Возбуждено уголовное дело о препятствовании правосудию.

Конфликт Пашиняна с церковью

30 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и его жена Анна Акопян выступили в соцсетях с критикой представителей церкви.

18 июня был арестован глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, выступивший в защиту цекрви и раскритиковавший Никола Пашиняна за нападки на священнослужителей.

24 июня Пашинян сообщил о предотвращении «масштабного и зловещего плана криминального олигархического духовенства» по захвату власти в республике.

25 июня СК Армении заявил, что архиепископ и лидер оппозиционного движения «Священная борьба» Баграт Галстанян и его соратники готовили теракты с целью захвата власти. В тот же день суд арестовал по этому делу 15 человек. Галстанян был отправлен в СИЗО на два месяца.

Лусине Баласян, Матвей Иващенко