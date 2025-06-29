Tesla совершила первую беспилотную доставку электромобиля покупателю

В Остине (штат Техас) электромобиль Tesla впервые был доставлен покупателю в беспилотном режиме. Компания опубликовала в соцсети X видео, на котором электромобиль без водителя едет с завода компании, расположенного в том же городе, к дому покупателя. На видео он проезжает по автомагистрали, городским улицам и паркуется у дома. Сообщается, что доставка была совершена 27 июня.

«Полностью беспилотная доставка Tesla Model Y с завода покупателю была совершена на день раньше срока!» — написал в X основатель компании Илон Маск. Он также отметил, что в электромобиле в этот момент не было людей и что его никто не контролировал удаленно.

Остин — один из городов США, где разрешены беспилотные автомобили, поэтому многие компании тестируют там свои технологии. В городе работает беспилотное такси Waymo, принадлежащее корпорации Alphabet, а 22 июня собственное роботакси там запустила Tesla. Правда, в отношении Tesla Национальная администрация США по безопасности дорожного движения начала проверки. Основанием для этого послужили видеоролики в соцсетях, на которых беспилотные такси Tesla хаотично ездят по дорогам общего пользования в Остине и нарушают правила дорожного движения.

Яна Рождественская