Власти США расследуют сообщения о некорректной работе беспилотных такси Tesla

В понедельник, 23 июня, в компанию Tesla за разъяснениями обратилась Национальная администрация США по безопасности дорожного движения (NHTSA). Власти заинтересовались появившимися в социальных сетях видеороликами, на которых беспилотные такси компании хаотично ездят по дорогам общего пользования в Остине, штат Техас.

Среди запечатленных на видео инцидентов есть, в частности, въезд на перекресток автомобиля Tesla по полосе, предназначенной только для поворота налево; в другом видео показано, как автомобиль внезапно остановился и потом поехал по встречной полосе, где на тот момент, к счастью, не было других машин. Еще в двух видео в соцсети X первые пассажиры беспилотных такси Tesla поделились кадрами превышения скорости.

Так, например, автомобиль, где ехал один из инвесторов Tesla, Сойер Мерритт, разогнался до 35 миль в час (56,3 км/ч) в зоне ограничения скорости до 30 миль в час (48,2 км/ч). Еще в одном видео беспилотное такси Tesla остановилось посреди дороги вместо того, чтобы съехать на обочину.

Тем временем глава компании Илон Маск в минувшее воскресенье поздравил сотрудников с успешным запуском беспилотных такси. Представители NHTSA заявили, что его ведомство занимается анализом появившейся информации, связанной с работой беспилотных такси Tesla, и «находится в контакте с производителем».

Татьяна Герасимова