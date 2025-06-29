Экс-полицейским собрали для чтения 200 томов

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование уголовного дела, фигурантами которого являются бывшие высокопоставленные сотрудники МВД Дагестана, включая экс-замминистра Руфата Исмаилова. Им инкриминируются получение взяток от коммерсантов за нужные последним процессуальные решения и другие должностные преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руфат Исмаилов (в центре)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Руфат Исмаилов (в центре)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Главное следственное управление (ГСУ) СКР завершило расследование уголовного дела о коррупции в следственном управлении (СУ) МВД Дагестана. Фигурантами, по данным “Ъ”, являются бывшие замминистра внутренних дел республики—начальник СУ Руфат Исмаилов, его заместитель по управлению Далгат Абдулгапуров, несколько следователей и двое коммерсантов. Экс-полицейские обвиняются в получении взяток, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, а также фальсификации доказательств (ч. 5 и ч. 6 ст. 290, п. «а», «г», «е» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 85 и ч. 3 ст. 303 УК РФ). Одному из предпринимателей вменили дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а другом — посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). После того как фигуранты завершат ознакомление с 214 томами уголовного дела, обвинительное заключение будет передано на утверждение в Генпрокуратуру.

Расследование дела в отношении высокопоставленных дагестанских следователей было начато 2 ноября 2023 года по итогам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ. Руфата Исмаилова и Далгата Абдулгапурова силовики задержали в Махачкале 7 ноября и в тот же день их доставили в Москву. По ходатайству следствия Басманный суд отправил офицеров в СИЗО. Позже такая же участь постигла нескольких следователей и коммерсантов.

По версии СКР, в конце августа 2022 года полковники юстиции Абдулгапуров и Исмаилов получили в кабинете последнего через посредника взятку в размере 300 тыс. руб.

По некоторым данным, эти деньги силовикам передал местный коммерсант за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства им жилого дома в Махачкале.

В конце октября офицеры в здании МВД республики получили еще 1 млн руб.— «за принятие положительного процессуального решения по делу о хищении 30 млн руб., выделенных в качестве материнского капитала».

Еще один эпизод связан с превышением должностных полномочий при привлечении к уголовной ответственности общего знакомого обвиняемых. Как говорится в деле, по распоряжению полковника Исмаилова было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении местного предпринимателя по фамилии Фролов. Руководители следственного управления, по версии следствия, передали бизнесмену 100 млн руб. на приобретение оборудования для майнинга криптовалюты. Господин Фролов, однако, своих обязательств не выполнил и деньги не вернул, что и стало причиной привлечения последнего к уголовной ответственности. При этом одними следственными действиями офицеры не ограничились. По данным СКР, они применяли к арестованному недозволенные методы дознания, угрожали расправой ему и семье, если не будут возвращены полученные им средства. Тот в итоге 100 млн вернул, обвинение следователи переквалифицировали на более мягкую статью УК, и предприниматель отделался штрафом.

По данным “Ъ”, своей вины бывшие полицейские не признают, а выдвинутые против них обвинения, в частности, Исмаилов называет «бредовыми и основанными на ничем не подтвержденных показаниях».

Коммерсанты же якобы пошли на сотрудничество, и доказательства по делу базируются в том числе на их показаниях.

Отметим также, что в рамках расследования суд наложил арест на восемь земельных участков, автомобили и другое имущество, принадлежащее, по данным СКР, Руфату Исмаилову, но оформленное на подставных лиц.

Олег Рубникович