Экс-полицейским собрали для чтения 200 томов
Бывшим сотрудникам МВД Дагестана инкриминируют коррупционные преступления
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование уголовного дела, фигурантами которого являются бывшие высокопоставленные сотрудники МВД Дагестана, включая экс-замминистра Руфата Исмаилова. Им инкриминируются получение взяток от коммерсантов за нужные последним процессуальные решения и другие должностные преступления.
Руфат Исмаилов (в центре)
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Главное следственное управление (ГСУ) СКР завершило расследование уголовного дела о коррупции в следственном управлении (СУ) МВД Дагестана. Фигурантами, по данным “Ъ”, являются бывшие замминистра внутренних дел республики—начальник СУ Руфат Исмаилов, его заместитель по управлению Далгат Абдулгапуров, несколько следователей и двое коммерсантов. Экс-полицейские обвиняются в получении взяток, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, а также фальсификации доказательств (ч. 5 и ч. 6 ст. 290, п. «а», «г», «е» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 85 и ч. 3 ст. 303 УК РФ). Одному из предпринимателей вменили дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а другом — посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). После того как фигуранты завершат ознакомление с 214 томами уголовного дела, обвинительное заключение будет передано на утверждение в Генпрокуратуру.
Расследование дела в отношении высокопоставленных дагестанских следователей было начато 2 ноября 2023 года по итогам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ. Руфата Исмаилова и Далгата Абдулгапурова силовики задержали в Махачкале 7 ноября и в тот же день их доставили в Москву. По ходатайству следствия Басманный суд отправил офицеров в СИЗО. Позже такая же участь постигла нескольких следователей и коммерсантов.
По версии СКР, в конце августа 2022 года полковники юстиции Абдулгапуров и Исмаилов получили в кабинете последнего через посредника взятку в размере 300 тыс. руб.
По некоторым данным, эти деньги силовикам передал местный коммерсант за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства им жилого дома в Махачкале.
В конце октября офицеры в здании МВД республики получили еще 1 млн руб.— «за принятие положительного процессуального решения по делу о хищении 30 млн руб., выделенных в качестве материнского капитала».
Еще один эпизод связан с превышением должностных полномочий при привлечении к уголовной ответственности общего знакомого обвиняемых. Как говорится в деле, по распоряжению полковника Исмаилова было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении местного предпринимателя по фамилии Фролов. Руководители следственного управления, по версии следствия, передали бизнесмену 100 млн руб. на приобретение оборудования для майнинга криптовалюты. Господин Фролов, однако, своих обязательств не выполнил и деньги не вернул, что и стало причиной привлечения последнего к уголовной ответственности. При этом одними следственными действиями офицеры не ограничились. По данным СКР, они применяли к арестованному недозволенные методы дознания, угрожали расправой ему и семье, если не будут возвращены полученные им средства. Тот в итоге 100 млн вернул, обвинение следователи переквалифицировали на более мягкую статью УК, и предприниматель отделался штрафом.
По данным “Ъ”, своей вины бывшие полицейские не признают, а выдвинутые против них обвинения, в частности, Исмаилов называет «бредовыми и основанными на ничем не подтвержденных показаниях».
Коммерсанты же якобы пошли на сотрудничество, и доказательства по делу базируются в том числе на их показаниях.
Отметим также, что в рамках расследования суд наложил арест на восемь земельных участков, автомобили и другое имущество, принадлежащее, по данным СКР, Руфату Исмаилову, но оформленное на подставных лиц.