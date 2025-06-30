Аренда в московских коворкингах подорожала почти на четверть в 2025 году

Средняя ставка аренды рабочего места в московских сервисных офисах (коворкингах) по итогам первого полугодия 2025 года достигла 41 тыс. руб. в месяц. Это на 24,3% выше, чем годом ранее, подсчитали в Remain по запросу «Ъ». В ЦАО рост оказался еще значительнее: по данным Nikoliers, ставка во II квартале составила 60,9 тыс. руб. (+32%).

Основная причина — растущий спрос. Вакансия в классических бизнес-центрах постепенно снижается, вынуждая арендаторов обращаться к коворкингам, пояснила замдиректора департамента офисной недвижимости Ricci Яна Трапезникова. По данным IBC Real Estate, за январь–июнь вакансия в традиционных офисах снизилась на 1,9 п.п. год к году, до 4,6%. Дополнительное давление на цены оказывают дорогие кредиты и рост стоимости стройматериалов, отметил Михаил Иоаннесянц, заместитель коммерческого директора по вопросам развития оператора гибких офисов Business Club.

Хотя формальная вакансия в коворкингах во II квартале составила 5,2% (минус 0,8 п.п.), реальное предложение выше, говорит исполнительный директор Remain Александр Богданов. Операторы предлагают площади, которые освободятся позже, или готовы пересмотреть договоры ради крупных клиентов. Фактическая вакансия, по его оценке, около 14,3%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Коворкинги выросли в цене».