Илия Топурия подобрал российский пояс

Боец, являющийся одной из самых ярких звезд современных смешанных единоборств (MMA), выиграл пояс, освобожденный для него звездой самой яркой. Испанец грузинского происхождения Илия Топурия стал чемпионом UFC, основного в MMA промоушена, в легком весе (до 70 кг), который недавно покинул ради покорения следующей категории россиянин Ислам Махачев, очень эффектно, нокаутом в первом раунде победив опытного бразильца Чарльза Оливейру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илия Топурия против Чарльза Оливейры в бою за пояс чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг)

Фото: John Locher / AP Илия Топурия против Чарльза Оливейры в бою за пояс чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг)

Фото: John Locher / AP

Центральный бой турнира UFC на T-Mobile Arena добавил новую красивую строчку в и так впечатляющее резюме родившегося в Германии грузина, который в профессиональном спорте представляет Испанию. Впервые чемпионом промоушена Илия Топурия стал в феврале прошлого года. Но со знаменитым австралийцем Александром Волкановски он справился в рамках другой категории — до 66 кг. В полулегком весе Топурия провел всего одну защиту — против американца Макса Холлоуэя, а потом решил, что хватит гонять вес, поскольку фактура и талант позволяют превратиться в легковеса. Превращение вышло успешным.

А в истории UFC, между прочим, не так уж много бойцов, которым удавалось завоевать чемпионские пояса в двух разных категориях: Топурия — десятый. И первый, у кого безупречный послужной список. В нем теперь 17 побед в 17 поединках в MMA.

Сохранить его кристально чистый облик Илие Топурии было бы, конечно, гораздо труднее, если бы сбылся сценарий, на который все ориентировались, когда он сообщал о том, что прощается с полулегким весом. В легком чемпионом в тот момент был россиянин Ислам Махачев, вполне официально главная звезда UFC, лидер ее рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории. И воспринимался ход Топурии однозначно — как дозревшее решение столкнуться с Махачевым в матче какого-то запредельного статуса.

Но Ислам Махачев не дал сюжету осуществиться. Он сам рванул в категорию потяжелее — до 77 кг, чтобы в ней пересечься с обладателем титула австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Так что Илие Топурии пришлось довольствоваться тем, что осталось. А остался матерый бразилец Чарльз Оливейра, которому недолго довелось побыть чемпионом-легковесом в начале десятилетия — в промежутке между уходом из спорта ее прежнего короля Хабиба Нурмагомедова и воцарением его друга и соотечественника Ислама Махачева. Воцарился Махачев, как раз задушив Оливейру во втором раунде состоявшегося осенью 2022 года боя.

Илию Топурию, наверное, может слегка согревать мысль о том, что он разделался с Чарльзом Оливейрой, который вообще-то когда-то слыл орешком крепчайшим, даже быстрее, чем Ислам Махачев.

С Топурией бразилец продержался лишь половину раунда. Впрочем, и этот коротенький отрезок получился насыщенным событиями. Оливейра быстро понял, что в стойке с Топурией — резким, жестким — ему ничего, кроме тумаков и рассечений, не светит, и сделал попытку тейкдауна. Вышло так себе, потому что соперник очутился сверху. Но Оливейра, который, как любой бразильский боец, в ладах с джиу-джитсу, смог вроде бы ногами захватить Топурию так, что со стороны выглядело безумно опасно: вот-вот — и пройдет болевой прием.

Прием не прошел, Топурия выкрутился, а затем, поднявшись, поймал Оливейру на встречный удар правой. Смотрелся тот эффектно: угодил в голову и свалил бразильца на настил. Собственно, добивал его Топурия скорее для галочки — можно было обойтись и без добивания, потому что противник уже не подавал никаких признаков того, что готов встать.

А еще через несколько минут все, кто находился на трибунах T-Mobile Arena, узнали, с кем бы Илия Топурия хотел встретиться в следующем бою. Стоило ему только поинтересоваться, находится ли в зале Пэдди Пимблетт, как британец, известный вкусом к рубке, так не вяжущейся с внешностью милого домашнего пухляша, и длинным языком, успевшим однажды как следует задеть и Топурию, очутился внутри октагона. Дальше был обмен взглядами и легкая потасовка, про которую глава UFC Дейна Уайт сказал, что не планировал ее. Но в принципе все напоминало грубовато, но надежно срежиссированную постановку. Интерес к боям следует подогревать заранее.

Алексей Доспехов