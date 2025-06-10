Сербия прошла тест на политический расклад

В Сербии прошли первые с начала массовых протестов выборы — в двух городах на востоке и на западе страны. И хотя правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича удалось сохранить за собой контроль над местными органами власти, выборы показали коренное изменение расклада политических сил в стране. Поддержка оппозиции выросла в разы, победа пропрезидентской партии оказалась минимальной, при этом оппоненты властей обвинили их в фальсификации выборов и объявили об усилении протестов. По мнению сербских экспертов, это делает досрочные выборы в Сербии практически неизбежными. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избирательный участок во время местных выборов в городе Косьерич, Сербия, 8 июня

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Избирательный участок во время местных выборов в городе Косьерич, Сербия, 8 июня

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Состоявшиеся 8 июня выборы в двух городах Сербии — Косьериче на западе и Заечаре на востоке страны — изначально рассматривались как своего рода тест на расклад политических сил после продолжающихся более семи месяцев массовых протестов. Их организуют по всей стране студенты при поддержке оппозиции, требуя политической и уголовной ответственности виновных в трагедии 1 ноября, когда в результате обрушения бетонного козырька на вокзале погибли 16 человек. Реально же протестующие выступают за смену власти в стране, которую более 13 лет удерживают президент Александр Вучич и правящая Сербская прогрессивная партия.

Согласно объявленным сербским избиркомом 9 и 10 июня результатам, пропрезидентской партии удалось сохранить власть в обоих городах, однако ее победа оказалась минимальной.

В Косьериче партия власти опередила объединенную оппозицию всего на 51 голос, что позволит ей иметь только на один мандат больше в местном парламенте. В Заечаре разница между властями и оппозицией составит четыре депутатских мандата. Еще полтора года назад на парламентских выборах в этих городах преимущество пропрезидентской партии было подавляющим, в ходе же нынешнего голосования поддержка оппозиции выросла, как подсчитали политологи, почти в три раза.

Неудивительно, что сербская оппозиция восприняла итоги голосования в двух городах как собственную победу. «Падение режима определенно началось, и это больше ничего не может остановить»,— объявил один из лидеров оппозиции Драган Джилас.

Сербские же эксперты убеждены: после выборов в Косьериче и Заечаре досрочные всеобщие выборы в Сербии неизбежны.

«Глубокий политический кризис, охвативший Сербию, должен быть разрешен в ближайшие месяцы досрочными парламентскими выборами. Сейчас стало очевидно, что правящей партии, несмотря на подкуп избирателей, асфальтирование дорог перед выборами и тому подобное, с трудом удается победить даже вне больших городов»,— говорит политолог, профессор Белградского университета Зоран Стоилькович. Ему вторит глава Региональной академии развития демократии Бальша Божович: «В Сербии произошла важная перемена, политическая сцена страны в корне изменилась. Несмотря на официальные итоги выборов, парадоксально, но победители вовсе не праздновали победу, торжествовали, наоборот, студенты и оппозиция, причем с полным правом. Они теперь могут требовать выборов на всех уровнях».

Проведения досрочных парламентских выборов сербские студенты уже потребовали в мае и даже стали готовить свой предвыборный список. С учетом того, что поддержка студентов и их требований в стране велика, «студенческий список» мог бы рассчитывать на серьезную поддержку избирателей. Недавний опрос организации «Новая сербская политическая мысль» показал, что за него готовы проголосовать 44% сербов. Однако спустя всего несколько дней президент Александр Вучич отверг требование студентов, объявив, что «цветная революция в Сербии подошла к концу» и «студенческие требования его больше не интересуют».

Теперь, после выборов в двух сербских городах, политический расклад в стране полностью проявился. И власти вполне могут отнестись к требованиям студентов иначе. Последние во всяком случае заверили, что от требования досрочных выборов не откажутся, и сразу после объявления итогов голосования в двух городах стали проводить протесты «против фальсификации воли народа».

Геннадий Сысоев